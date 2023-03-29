日外相林芳正據報將於周末期間訪華

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據共同社和《朝日新聞》等媒體報導，日本外務大臣林芳正將於4月1日至2日赴華訪問，並與中國外交部長秦剛會面。日本政府相關人士28日透露稱，林芳正計畫呼籲中方早日釋放本月在北京被中國當局拘留的一名日本男子。雙方還將商定繼續對話的政策，以建立建設性和穩定的兩國關係，這在去年11月的日中首腦會談中得到了確認。

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日本首相岸田文雄去年11月與中國國家主席習近平會面時，同意協調林芳正訪華事宜。若得到落實，這將是自2019年12月時任外相茂木敏充以來，時隔三年零三個月日本外務大臣首次訪華。

報導指，會談上，林芳正將呼籲中方在俄羅斯入侵烏克蘭的事件中發揮負責任作用。預計他還將重申日本對中國在尖閣諸島（中國稱釣魚島）和東海活動的關切。 預計兩國外長還將就朝鮮的核和導彈計畫交換意見。

3月27日，中國外交部發言人毛寧在主持例行記者會時證實，中方有關部門本月依法對一名日本公民採取了刑事強制措施，進行審查，該日本公民涉嫌從事間諜活動，違反中國《刑法》、《間諜法》，並向日本駐華使館進行了通報。

日媒報道指，該男子是日本安斯泰來製藥公司的一名員工。林芳正周二在出席外務省記者會回答相關提問時表示：“自從這名日本人被拘留以來，我們一直無法直接聯繫到他。從保護日本公民的角度出發，我們將繼續強烈要求中方儘快釋放他們並進行領事探視。”

當記者追問這不是單一案例，該事件對日中關係有何影響時，林芳正表示：“日中之間存在很多問題和懸而未決的問題，其中就包括這個問題。正因為存在這樣的問題和關切，我認為在堅持該主張的同時，與中國保持坦誠的交流是很重要的。”

林芳正稱：“我們一直通過各種層面和機會，要求中方早日實現遣返，確保司法程序透明”。他談到：“在此情況下，我們高度重視同類案件的再次發生，將繼續通過多層次、多渠道強烈要求早日釋放此案。”