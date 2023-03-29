政治

亞洲 – 華盛頓譴責緬甸軍方解散昂山素季的全國民主聯盟。美國國務院發言人巴特爾（Vedant Patel）26日表示說：我們強烈譴責緬甸軍政府決定解散包括全國民主聯盟在內的40個政黨。他還表示，如果在目前的情況下推動選舉，這“會加劇不穩定的風險“。

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據國家電視台報道，緬甸軍方控制的選舉委員會宣布，被罷免的領導人昂山素季的政黨將因未能根據新的選舉法重新登記而被解散。

Myawaddy電視台在3月28日周二的晚間公告中表示，全國民主聯盟(NLD)是未能在執政軍方規定的選舉登記截止日期前完成登記的40個政黨之一。

2023年1月，軍方給了政黨兩個月的時間根據嚴格的新選舉法重新登記，然後才承諾舉行新的民意調查，但其反對者稱這些民意調查既不自由也不公平。

民盟表示它不會對所謂的非法選舉提出異議。

來自民盟的選舉立法者波波吳（Bo Bo Oo）28日周二表示，“我們絕對不接受在許多政治領導人和政治活動家被捕，人民受到軍方的酷刑的時候舉行選舉。”

2020年11月，民盟在全國議會選舉中取得壓倒性勝利。但不到三個月後，軍隊發動政變，關押了昂山素季。

這位現年77歲的諾貝爾獎獲得者在軍方提起的一系列政治指控中被判有罪，目前需要服刑時長總計33年。她的支持者指出，這些指控是為了阻止她積極參與政治而設計的。

軍方為政變辯護，稱存在大規模的投票舞弊情況，儘管獨立選舉觀察員並未發現任何重大違規行為。

領導政變並成為緬甸最高領導人的高級將領敏昂萊的一些批評者認為，他採取行動是因為投票挫敗了他自己的政治野心。

新的民意調查日期尚未確定。根據軍隊自己的計畫，他們預計在7月底前進行。

但在2月，軍方宣布緊急狀態意外延長六個月，推遲了可能舉行選舉的法定日期。

它表示無法保證安全。軍隊並沒有控制該國的大片地區，並它面臨對其統治的廣泛武裝抵抗。

據當地監測組織稱，自政變以來，已有3100多人被殺，2萬多人被捕。

緬甸軍方發動大規模攻勢，鎮壓兩年前反對其接管政府的武裝抵抗運動，因此軍方被指控濫殺平民。