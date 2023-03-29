通牒政黨最後登記日前，昂山素季的黨遭解散

緬甸/軍事政變/昂山素季

由執政的軍政府設立的緬甸選舉委員會宣布解散昂山素季的全國民主聯盟（NLD）黨。緬甸國家電視台星期二宣告說，從周三今天開始，全國民主聯盟被解散，該黨的地位也被自動取消。這一宣布是在軍方政變推翻文職政府並將前領導人昂山素季判處33年監禁的政變發生兩年多後作出。緬甸的緊急狀態被延長。緬甸通牒今天各黨派註冊申請參選，否則自動註銷。

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緬甸執政的軍政府解散昂山素季的政黨即民盟。據本台報道稱，緬甸軍政府對唯一有能力在新的選舉中取勝，打敗軍政權的政黨進行了最後的打擊。緬甸軍方希望通過下一次選舉使軍隊政變權力合法化。民盟呼籲抵制下一次選舉。但考慮到震動全國的內戰，下一次選舉仍有很大的不確定性。軍方稱，如果所有條件都得到滿足，立法選舉可能會在11月舉行。

民盟是緬甸主要的政治力量之一，自1988年反對軍政府的起義後成立，一直是軍政府的對抗者。該黨由1991年諾貝爾和平獎得主昂山素季創立，在2015年和2020年的議會選舉中都以較大優勢獲勝。

軍事政變後，該黨遭打擊呈分崩離析。昂山素季和她的得力助手都在栽贓誣陷式的審判中被判處重刑，許多當選官員在政變後的幾周內被殺害，其餘人或被迫藏身，或被迫流亡。

緬甸的政黨必須在3月29日星期三之前註冊，登記參選前還需滿足各項非常嚴格的條件，以決定獲得政黨地位延長，否則自動解散。據緬甸的官方要求，緬甸的一個政黨要想繼續活動，就必須在註冊後90天內招募10萬名黨員；以前，只需要1000名黨員。開設一個至少有1億緬元存款的賬戶，在今天的外彙市場上約為3.5萬美元（這是個新規定）；在註冊後180天內，在330個鄉鎮中至少有一半的鄉鎮開設辦事處（也是一條新規定）；至少參加全國一半的選區；以前只要求參加三個選區。