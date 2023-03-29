韓國舉辦明年民主峰會 尹錫悅警告威權陣營與假民主

美國/韓國/民主峰會

美國政府公布韓國將主辦第三屆民主峰會。繼作為共同主辦國（co-host）參與今年的第二屆民主峰會之後，韓國還將主辦最早將於明年舉行的第三屆民主峰會。韓國總統尹錫悅29日在第二屆民主峰會上發表演講時表示，正面否認基於規則的國際秩序的權威主義勢力正在形成陣營，以反智主義為首的假民主主義在全世界範圍內擡頭。

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第二屆民主峰會今天開幕，民主峰會最早於2021年12月由美國主導舉辦。今年迎來第二屆會議，韓國、哥斯達黎加、荷蘭、贊比亞四國作為共同主辦國（co-host）參加。韓美首腦聯合宣布韓國將主辦第三屆民主峰會。

韓聯社今天報道稱，韓美兩國領導人當天發布聯合聲明，宣布韓國將主辦第三屆民主峰會。聲明稱，韓國與美國基於共同的民主價值和對人權的尊重，擁有着深厚的紐帶關係，雙方今後將進一步加強政治、經濟、安全和人文關係。聲明指出，大韓民國的民主制度是印太地區的強烈燈火，向全世界證明着民主主義為持續安全繁榮創造了必要環境。

聲明表示，2021年以來，民主峰會吸引數百名致力於加強民主治理和保護人權、獻身於剷除腐敗的多國政府、公民團體、民間部門領袖參與進來。基於國民共識，加強透明而負責任的治理是當今時代的基本課題。聲明稱，我們將帶着自豪感共同努力，將兩次民主峰會的動力延續到未來，並通過這一系列努力展現全球領導力。

民主峰會最早於2021年12月由美國主導舉辦。今年迎來第二屆會議，韓國、哥斯達黎加、荷蘭、贊比亞四國作為共同主辦國（co-host）參加。

民主峰會由美國主導成立，旨在應對全球權威主義思潮和腐敗問題，改善人權問題，加強民主主義國家之間的團結。由美國單獨主辦的第一屆峰會於2021年12月舉行，110多個國家和地區參與。第二屆峰會由美國主辦，韓國、哥斯達黎加、荷蘭、贊比亞四國以共同主辦國資格參與，與會國增至120多個。

繼共同主辦第二屆峰會後，韓國還將主辦第三屆峰會，預計韓國在該機制所扮演的角色分量也將隨之增大。不過，第三屆民主峰會的具體方式尚不明確。

據韓聯社消息說，韓國總統尹錫悅29日在第二屆民主峰會上發表演講時表示，正面否認基於規則的國際秩序的權威主義勢力正在形成陣營，以反智主義為首的假民主主義在全世界範圍內擡頭。

尹錫悅當天下午在原總統府青瓦台迎賓館以視頻方式出席第二屆民主峰會全會第一階段會議並發表演講。他表示，全世界正在面臨各種危機和挑戰，地緣政治矛盾和利益競爭相互膠着，導致國際社會分裂，多邊合作大幅萎縮。上世紀引領人類自由和繁榮的民主主義也面臨著重大挑戰。

尹錫悅表示，第一屆民主峰會旨在共同應對民主主義的退潮，我們應當通過創新與團結，開始重啟民主主義的新旅程。他強調，韓國的發展過程是一段不斷走向自由的旅程。七十多年前，韓國在國際社會的幫助下守護住了自由，如今正作為國際社會的“自由促進者”發揮相應的職責和作用。

尹錫悅指出，在國際社會上，試圖依靠力量改變現狀之舉正在威脅自由，通過網絡擴散蔓延的假新聞威脅着能夠保障自由的民主主義，而這也對我們的自由構成威脅。他強調，錯誤的虛假信息和炒作行為歪曲國民形成的共識，瓦解選舉等民主主義最基本的運行機制。自由民主主義可以通過保障個人自由的法治來體現。