美國家安全委員會：朝鮮計畫向俄羅斯提供武器和彈藥

軍事

亞太 – 白宮30日宣布，美方掌握了“新的信息顯示俄羅斯正在積極尋求從朝鮮獲得更多彈藥”，美方還對一名被控參與兩國貿易的男子實施制裁。

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美國國家安全委員會發言人約翰·科比(John Kirby)曾表示，根據美國情報資料，朝鮮最近向俄羅斯提供了軍事援助。 據華盛頓稱，由於烏克蘭戰爭開始以來對其實施的嚴厲制裁，俄羅斯無法再從西方國家獲得武器，它正在尋求從其他地方購買武器。

一份聲明還顯示，美國財政部對斯洛伐克公民 Ashot Mkrtychev 實施制裁，因為他“在 2022 年底至 2023 年初期間，在朝鮮官員的協助下，給俄羅斯提供了武器和彈藥，有把換取的商用飛機和原材料運到朝鮮。

聲明引述美國財政部長耶倫(Janet L. Yellen)的話說， “自（烏克蘭）戰爭開始以來，俄羅斯已經損失了 9,000 多件重型軍事裝備，部分由於多邊制裁和出口管制，普京越來越急於更新武器。”

耶倫說：“尋求的武器交易的計畫表明，普京正在轉向伊朗或朝鮮等最後的供應商。”

根據美國海外資產控制辦公室（OFAC）掌握的情況，“俄羅斯準備好從朝鮮接收軍事裝備”，並且在與俄羅斯高級官員的談判中，“俄羅斯已經完成了擬議軍購協議的必要準備工作，他們做好了從朝鮮接收和轉移所需裝備的準備。

韓聯社30日也報道說，美國國家安全委員會發言人科比在每日簡報會上稱，朝鮮去年底曾向俄羅斯運送大批彈藥，並透過一名斯洛伐克軍火商姆克爾特切夫（Ashot Mkrtychev）向俄羅斯提供二十多款武器及彈藥。

美國商務部同日宣布制裁姆克爾特切夫，指他在去年底至今年初期間企圖直接或間接地由朝鮮進出口武器或相關材料。