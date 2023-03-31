俄羅斯努力從平壤獲取軍需武器 韓國警告有違安理會決議

朝鮮/俄羅斯/烏克蘭/美國

美國報告平壤當局運送炮彈軍備給在俄烏戰爭前線作戰的俄國傭兵組織瓦格納集團後，俄國仍持續向朝鮮尋求用於戰爭的武器。韓國今天警告，聯合國安理會第1718號決議全面禁止對朝武器貿易。

廣告 繼續瀏覽後續

據法新社報道稱，美國警告，俄羅斯正積極尋求北朝鮮提供更多武器幫助續打侵略烏克蘭戰爭。

白宮30日報告，平壤當局運送炮彈軍備給在俄烏戰爭前線作戰的俄國傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）後，俄國仍持續向朝鮮尋求用於戰爭的武器。白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）說：「我們已掌握新情資，俄羅斯正在積極尋求從北朝鮮那裡取得更多軍需品。」柯比稱，有新的情報顯示，俄羅斯試圖自朝鮮再次進口彈藥，並以向其提供所需的糧食作為回報。白宮去年12月披露朝鮮與俄羅斯瓦格納僱傭兵集團進行軍火交易，朝鮮就此強烈反駁。白宮後於1月公開相關衛星圖像作為證據。

美國財政部稍早將一名替這類買賣牽線的斯洛伐克籍公民列入制裁黑名單。

據韓聯社今天報道稱，韓國政府31日就美國白宮稱朝俄正協商“以糧換武器”一事表示，朝俄有關行為違反聯合國安理會對朝制裁決議。韓國政府正基於此採取應對措施。

韓國外交部官員當天表示，安理會第1718號決議全面禁止對朝武器貿易，韓國政府就朝俄武器交易問題與美方保持密切溝通。