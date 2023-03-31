全鬥煥孫稱爺爺是“屠殺禍首” 向光州事件遇難者家屬下跪道歉

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3月31日，韓國已故前總統全鬥煥之孫全宇元（音譯）在光州市西區的五一八紀念文化中心與光州民主化運動遇難者家屬見面。全宇元表示：“我的祖父全鬥煥是五一八大屠殺的罪魁禍首”，並下跪向在場的遇難者家屬道歉。

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據韓聯社報導，全宇元在這次會見期間表示：“全鬥煥是一個罪人，在五一八之前犯下了極大的罪行”，並評價說，“他沒有促進民主的發展，反而使民主朝着相反的方向流動”。

全宇元補充說：“當我問我的家人時（有關五一八民主化運動），我聽不清他們的話，因為他們要麼改變話題，要麼保持沉默。”

全宇元解釋說：“我一生都在披着羊皮的狼群中長大，而我自己也像一隻卑鄙的狼一樣生活”，“現在我知道我是一個多麼大的罪人。我這樣做（道歉）不是因為我是正義的，而是因為我感到非常內疚。”

全宇元表示：“我謹代表我的家人，再次向光州人民道歉，他們克服了恐懼，由於勇敢地反對軍事獨裁政權而遭受了痛苦，我為沒有更早這樣做而感到真誠的抱歉。”

全宇元含淚說：“我認為來到這個地方對我來說也是一種罪過，但我感謝你們給我這個機會，並以如此熱情的態度接受我”。他向遇難者家屬強調：“我會懷着悔過自省的心活着，讓你們看到我的責任。”

全宇元還表示，如果有必要，願意參加五一八真相與和解委員會的調查和紀念儀式。他還跪下來，向在五一八光州民主化運動中失去家人的母親面前深深磕頭道歉。在場的遇難者母親也哭了，擁抱他或握住他的手說：“感謝你的勇氣”。

在場的一名高中生遇難者母親向記者表示：“想到他在那段時間必須忍受多少恐懼和痛苦，我的心就會痛”，並請他“把光州當成第二個家”。這位女士補充說：“從現在開始，讓我們冷靜地解開糾結的線索，揭開五一八的真相，走上和解之路。”

據了解，本月13日開始，居住在美國紐約的全宇元在個人社交媒體上連續爆料，引發韓國媒體高度關注。這位韓國前總統全鬥煥之孫，向外界曝光了全鬥煥家族的大量黑料，稱全鬥煥為“大屠殺兇手”，並有心前往光州進行道歉。

為了證實自己身份的真實性，全宇元不僅在網上公開了自己兒時和全鬥煥的合照，還曬出了自己放棄繼承全鬥煥遺產的公證書和家庭關係證明材料。爆料中，他把自己的爺爺全鬥煥稱為“大屠殺兇手”，並稱全鬥煥家裡仍藏着貪污受賄的數百億韓元，這些贓款黑錢都藏在位於延禧洞的老房子里。

17日，全宇元在美國網絡直播吸毒，後被警方逮捕。26日，全宇元在社交平台Instagram上發布一張電子機票截圖，表示自己將於27日從居住地紐約出發並於28日凌晨5時20分抵達韓國仁川國際機場，他將徑直前往位於光州的五一八紀念文化中心，向1980年“五一八光州民主化運動”的受害者及家屬道歉。

28日從紐約返回的全宇元在仁川國際機場因吸毒被警方逮捕，38小時後獲釋。出獄後立即訪問光州的全宇元在酒店和附近休息了一天，準備與五一八遇難者家屬組織會面。當地時間31日上午，他還與遇難者家屬在光州市北區雲井洞國立五一八民主墓地參加了祭奠活動。

全宇元說：“我從心底感謝你們讓我的黑暗變成光明”。“真正的民主之父都是埋葬在這裡的人，”他在留言簿中寫道。