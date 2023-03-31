印度一寺廟地板塌陷 至少36人死亡

社會

亞洲 – 印度一名政府官員31日說，在印度中部一個寺廟的階梯井上方的地板坍塌一天後，救援人員仍在利用起重機和繩索尋找倖存者。此次事件已經造成36人死亡、16人受傷。根據《印度時報》的報道，很多婦女、兒童、甚至18個月大的嬰兒不幸陷入7.5米深的井底。

廣告 繼續瀏覽後續

此次事件發生在中央邦（Madhya Pradesh）印多爾市（Indore）的Shri Beleshwar Mahadev Jhulelal寺。據該邦首席部長Shivraj Singh Chouhan說，階梯井上方的混凝土板覆蓋物“由於人群和額外的負荷而倒塌”。

當地政府高級官員伊拉亞拉賈（Ilayaraja T）告訴路透社：“（死者）死亡的主要原因可能是溺水，因為這口井有60英尺深，裡面有很多水。”

周四是印度教拉姆納瓦米節（Ram Navami）。伊拉亞拉賈說，事故發生時，估計廟裡有80人在進行慶祝活動。

據路透社合作夥伴ANI報導，數十名軍人和救援人員周四全天工作，清除廢墟，使用繩索和梯子拉出掉入井中的人。

中央邦內政部長納羅塔姆‧米什拉（Narottam Mishra）周四最初說，事故發生後，有19人從階梯井中獲救，不過後來有兩人死亡。他補充說，正在從階梯井中抽水以輔助救援工作。

這些有幾百年建築歷史的階梯井是印度各地的一個常見地標，其中許多裝飾華麗，通過樓梯和壁龕通往水體。

伊拉亞拉賈說，當局正在調查坍塌背後的原因，並補充說，最後的救援行動正在進行，以確定沒有更多的人被困在廢墟中。

“有大量的淤泥。”伊拉亞拉賈說，“一旦完成了清淤工作，我們將進行新一輪搜索。軍隊以及聯邦和州救災小組都參與了救援工作。”

在印度，宗教場所的踩踏事件和事故並不罕見。由於那裡缺乏人流控制，且空間狹窄，往往會發生意外。

總理莫迪表示哀悼，並宣布對事件中的死傷者給予賠償。