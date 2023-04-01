伊朗婦女疑因未戴頭巾遭攻擊 當局下逮捕令

強制頭巾令

亞洲 – 伊朗司法機構1日宣布，當局下令逮捕2名女性。法新社報導，在伊朗社群媒體瘋傳的影片畫面顯示，2名女性顧客在商店內發生口角後，遭到1名男子毆打，她們都沒有佩戴頭巾。

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畫面顯示，該名男子將一桶看似奶酪乳的汁倒在2名女子的頭上，店主隨即出面與他對峙。

司法部門新聞網站米桑線上（Mizan Online）報導，當局以“侮辱性行為和擾亂秩序罪”對該名男子發出逮捕令，並同時對這2名女性發布逮捕令，理由是她們摘下頭巾，“犯下違禁行為”。當局還對店主提出警告，說要監督實行強制頭巾令。

2022年9月中旬以來，為抗議年輕女子瑪莎·阿米尼在德黑蘭被其道德警察逮捕後死亡，該國爆發了騷亂，已導致300多人喪生。

在梅赫爾通訊社發布的一段視頻中，革命衛隊空天部隊司令阿米爾·阿里·哈吉紮德准將表示，“這個國家的每個人都受到了這位女士去世而產生的影響，儘管我沒有得出最新的數據。但我相信，自從這件事發生以來，國內已有300多人犧牲，其中包括兒童。”

哈吉紮德准將再次指責“伊朗的敵人”助長了抗議活動的焰火。除了美國之外，他還提到了德國和法國。但是他還指出，“抗議的參與者不是敵對的革命者，而是我們的一部分後代和我們的人民。”

據伊朗當局稱，死亡人數中包括數十名安全人員，他們因與示威者對抗或暗殺而喪生。

官方最新公布的死亡人數最接近總部設在奧斯陸的伊朗人權組織公布的416人。該組織報告稱，其結果包括與阿米尼之死和錫斯坦-俾路支斯坦省（東南部）動亂背景下的抗議活動有關的暴力受害者。