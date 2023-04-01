兩天後伊拉克庫爾德斯坦自治區恢復向土耳其出口石油

石油出口

亞洲 – 上個星期，伊拉克聯邦政府叫停了庫爾德斯坦的原油出口。據法新社巴格達消息，庫爾德斯坦和伊拉克已經達成協議，允許“兩天內”恢復從伊拉克庫爾德斯坦自自治區向土耳其傑伊漢港出口石油。

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一位匿名的伊拉克庫爾德官員向法新社證實說，庫爾德斯坦的石油銷售現在將通過伊拉克國家石油營銷組織(SOMO)進行，兩國政府組成的“聯合委員會”將監督“從庫爾德斯坦出口石油的過程”。

最終賺取的收入將存入一個“由巴格達監控”的賬戶，庫爾德官員解釋說。從表面上看，該協議暫時結束了巴格達、埃爾比勒和安卡拉之間的爭端。

伊拉克政府曾於 2014 年對土耳其提起訴訟，此前土耳其宣布打算從伊拉克庫爾德斯坦進口石油，並將其運往傑伊漢港。 巴格達認為自己是這種石油及其收入的獨家管理者，但自治區首府埃爾比勒不顧巴格達的反對，繼續向土耳其出口石油。

巴黎國際商會仲裁庭最近裁定，巴格達是唯一獲准通過土耳其傑伊漢港處理出口的實體。 這一決定導致土耳其停止從伊拉克庫爾德斯坦自治區進口。 伊拉克庫爾德斯坦通過土耳其的石油出口總量約為每天 450,000 桶。

庫爾德斯坦地區政府表示，聯合小組將前往巴格達討論這個問題。 巴格達當局與伊拉克庫爾德斯坦當局之間的緊張關係持續存在，因為埃爾比勒認為中央政府試圖挪用其地下室的財富，而巴格達則希望在整個伊拉克領土上開採碳氫化合物方面擁有發言權。