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孟加拉《曙光日報》總編獲保釋

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BANGLADESH Dhaka, journaliste arrêté pour avoir dénoncé la hausse des prix le 29 mars 2023
BANGLADESH Dhaka, journaliste arrêté pour avoir dénoncé la hausse des prix le 29 mars 2023 © AFP
作者： 法廣
5 分鐘

亞洲 – 孟加拉國《曙光日報》（Prothom Alo）總編拉赫曼（Matiur Rahman）獲保釋。3月29日，孟加拉國影響力最大的《曙光日報》（Prothom Alo）的記者紮曼（Shams Zaman）在家中遭到逮捕拘留，警方在搜查其房屋時沒收了其筆記本電腦、電話和其他設備，並拒絕了他的保釋申請。

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此外， 《曙光日報》總編拉赫曼（Matiur Rahman）和一名攝影師也遭到了起訴。 《曙光日報》在 3 月 26 日，也就是孟加拉獨立日，在線版塊發布了新聞表示：“如果我們買不起大米，這種自由有什麼用？”，強調了人們對食品價格上漲的普遍不滿。政府說媒體發出的是假新聞。

孟加拉國於2018年10月1日正式通過《數字安全法案》，根據該法案已受理了2000多起案件。

聯合國人權事務高級專員蒂爾克3月31日發出聲明指出，孟加拉國利用《數字安全法案》，逮捕、騷擾和恐嚇記者和人權維護者，並在網絡上壓制批評言論，他對此深表關切，呼籲孟加拉國立刻暫停施行該法案。

蒂爾克表示，《數字安全法案》中的條款過於寬泛且定義不明確，人權高專辦一直以來都對此深表關切。

他說：“孟加拉國政府已承諾將採取保障措施，防止任意或過度使用該法案。但當前任意逮捕的案件屢見不鮮，說明政府的保障措施還遠遠不夠，需要對該法案本身進行修訂。”

蒂爾克呼籲成立一個獨立的司法小組，審查《數字安全法案》下所有的待審案件，以釋放遭到任意逮捕的被告人。

蒂爾克指出，2013年，孟加拉國名為“權益”的人權組織（Odhikar，目前該組織已被註銷）的成員拉赫曼•汗（Adilur Rahman Khan）和埃朗（Nasiruddin Elan）被指控涉嫌虛假報道侵犯人權行為，他們的案件至今還在審理當中，蒂爾克對此再次表達了關切。

 

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