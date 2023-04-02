日本外相訪華與中國外長秦剛等舉行會談

中國/日本

4月2日上午，訪華的日本外相林芳正與中國國務委員兼外長秦剛在北京釣魚台國賓館舉行會談。 林芳正要求中方早日釋放在北京被拘留的日本製藥大企業安斯泰來製藥的員工，呼籲中國在俄羅斯入侵烏克蘭問題上採取負責任的行動，並對釣魚島周邊海域中國日益增加的軍事活動表示嚴重關切，在與秦剛會談後，他與中國國務院總理李強會面，與中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅會談並共進晚餐。

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在與秦剛的會談中，秦剛指出，今年是《中日和平友好條約》締結45周年，中日是一衣帶水的鄰邦。 “現在兩國關係的接力棒傳到了我們這一代人手中，我們必須做出無愧於歷史和人民的正確選擇。”他說： “我們希望加強交流和溝通，使雙邊關係克服障礙，向前發展。”

林芳正在會談中指出：“當前日中關係存在多種發展潛力，但同時面臨很多挑戰和嚴重的懸而未決的問題，面臨非常重要的局面。”“日本和中國都是大國，對地區和國際社會的和平與繁榮負有重要責任。”“兩國的外交負責人應該進行討論的問題非常多，希望坦率交換意見。”

林芳正就中國當局拘押一名日本人提出抗議，並表達了日方的嚴正立場，要求早日釋放包括3月20日被拘留的一名日本人在內的五名日本人。

林芳正在會談中表示，對包括釣魚島在內的東海局勢，及中俄加強在日本周邊的軍事活動的嚴重關切，同時強調台海和平穩定的重要性，並提及關注香港和新疆人權問題。

對於中國批評日本不顧周邊國家反對，將福島核電廠的核廢水排放出海，林芳正向秦剛解釋說，福島核電廠的核污水會經稀釋，符合安全標準後才會排出大海，他稱中方的抗議並非基於科學根據。

林芳正日本時間當天下午與中國國務院總理李強會面，與中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅會談並共進晚餐。

這是自2019年12月茂木敏充前外相以來，時隔約3年零3個月日本外相首次訪華。 去年11月，岸田文雄首相與習近平主席舉行首腦會談，確認將在包括首腦級在內的各層級保持密切溝通。