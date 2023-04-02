朝鮮寧邊核設施曝有大動作

朝鮮/核武器/寧邊

美國“北緯38度”分析3月3日和17日拍攝的衛星圖像發現，寧邊輕水反應堆幾乎建成，並投入運轉。該網站稱5兆瓦反應堆正在運轉，並公開暗示輕水堆附近開建新建築的照片。反應堆的冷卻系統有水排出，並開始建設用於擴大寧邊鈾濃縮廠產能的建築物。朝鮮今天對韓美日前舉行的“自由護盾”（FS）、“雙龍”登陸演習等聯合軍演再次予以強烈譴責，也又一次進行核威脅。

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據韓聯社今天報道稱，美國朝鮮問題專題網站“北緯38度”當地時間1日報道稱，朝鮮寧邊主要核設施有強烈的活動跡象。該網站評價稱，這一動向與朝鮮國務委員會委員長金正恩指示增產“武器級核材料”有關。朝中社此前曾報道稱，金正恩上月27日視察指導核武器研發項目時強調，要有前瞻性地擴大“武器級核材料”產量，加緊生產不同威力的核武器。

該網站還指出，寧邊核設施的5兆瓦反應堆從2021年7月起持續運轉，反應堆乏燃料貯存建築正在進行新的建設，這可能說明近期不會將乏燃料運出。

據韓聯社報道，朝鮮官媒今天發文對韓美聯演進行核威脅。文章警告，美國及其僕從勢力千萬不要忘記與他們交手的國傢具有實際核攻擊能力，以及人民和軍隊言出必行的特質。

該文章還強調，既然美國和南朝鮮傀儡對共和國進行了赤裸裸的軍事挑釁，朝軍也將選擇採取相應措施。對於不懼怕核武、胡作非為的敵人，如果戰爭威懾力不起作用，朝鮮將會如何使用核武器顯而易見。