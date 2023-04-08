安華稱要保護馬來西亞在南海權利

馬來西亞/中國/南海

馬來西亞周六今天表示，在中國對馬來西亞在有主權爭議的部分海域開發能源項目表示擔憂後，馬來西亞將堅定地致力於保護在南海的主權權益。

廣告 繼續瀏覽後續

馬來西亞表示將保護該國在南中國海的權利。馬來西亞總理安瓦爾·易卜拉欣周二表示，中國擔心國有能源公司馬來西亞國家石油公司在南中國海部分地區的活動，馬來西亞稱這是馬來西亞領土。

安華表示他對與中國談判持開放態度，這招致了反對派的批評，反對派稱安華正在拿馬來西亞的主權冒險。

馬來西亞外交部在周六的一份聲明中表示，安華的評論意味着馬來西亞希望以和平方式解決與南中國海有關的所有問題，而不損害馬來西亞的立場。馬來西亞外交部稱，“馬來西亞政府明確而堅定地致力於保護馬來西亞在南中國海海域的主權和主權權益。”

據路透社說，中國聲稱對幾乎整個南中國海擁有主權，南海每年有價值約 3 萬億美元的船運貿易。馬來西亞、文萊、菲律賓、台灣和越南對南海海域有一些重疊的主權主張。

馬來西亞國家石油公司在馬來西亞專屬經濟區 (EEZ) 內經營油氣田，近年來與中國船隻有過多次接觸。中國在地圖上引用了一條“九段線”來表明其主權，該線在中國大陸以南 1,500 公里處環繞，切入越南、菲律賓、馬來西亞、文萊和印度尼西亞的專屬經濟區。

然而，在荷蘭海牙常設仲裁法院在 2016 年裁定九段線沒有法律依據。

安華本周表示，馬來西亞國油將繼續在南中國海開展活動。