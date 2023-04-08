朝鮮水下核攻擊無人機新試水

朝鮮/水下核攻擊無人機

朝鮮官方媒體8日周六報道稱，朝鮮對一架具有核打擊能力的水下攻擊型無人機進行了新一次測試，路透社稱，這是朝鮮與美國和韓國對抗時擁有軍事能力的最新展示。

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據朝鮮官方媒體說，朝鮮於 4 月 4 日至 7 日測試了一種名為海嘯“Haeil-2”的具有核打擊能力的無人駕駛水下攻擊武器。朝鮮稍早於一周多前披露了一種名為“Haeil-1”的新型水下無人機，名稱為海嘯。

據朝鮮中央通訊社國家通訊社稱，在水下戰略武器系統測試期間，無人機巡航了 1,000 公里 ，持續了 71 小時 6 分鐘，並成功擊中了一個模擬目標。朝中社說：“這次試驗完美地證明了水下戰略武器系統的可靠性及其致命攻擊能力。”

路透社引述一些分析人士懷疑朝鮮水下航行器是否已準備好部署。但朝中社表示，該水下無人機新系統將有助於遏制針對朝鮮的軍事行動。

朝鮮官方媒體發布的照片​​顯示了一個巨大的深色魚雷形物體，以及該物體在海面上可見的水下軌跡和爆炸軌跡。

朝鮮幾個月來一直在定期測試各種武器，並在最近幾周加大了活動力度，以應對美韓聯合軍事演習。最近幾周，朝鮮推出了新的、更小的核彈頭，並發射了能夠打擊美國任何地方的洲際彈道導彈。