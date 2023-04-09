韓國總統室：韓美就加強延伸威懾做最後協調

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隨着紀念韓美同盟70周年的雙邊首腦會談臨近，韓國總統辦公室4月9日消息指，韓美兩國為本月26日在華盛頓舉行的峰會上，達成加強美國對韓國提供延伸威懾的共同文件開展密集協商。

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韓聯社報導指，所謂延伸威懾是指在韓國受到核攻擊威脅時，美國通過動員核保護傘和導彈防禦系統來提供與美國本土相當的威懾力的概念。尹錫悅將於4月26日對美國進行國事訪問，並與拜登總統舉行峰會。這將是尹錫悅第三次與拜登舉行首腦會談，也是韓國總統時隔12年赴美進行國事訪問。

據介紹，韓國新任國家安全室室長趙太庸和美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）3日首次通電話，就尹錫悅的訪美行程進行討論。美國國家安全委員會東亞與大洋洲事務資深主任卡根（Edgard Kagan）5日訪韓，會見韓國外交和安全部門官員。預計韓國駐美新任大使趙賢東履新後，也將同美方進行相關磋商。

報導指，關鍵在於將延伸威懾措施寫入會後美韓聯合聲明的實際性和具體性。在計畫和執行美國核力量行動的過程中，韓國一直在努力爭取儘可能多的話語權。

尹錫悅政府上台後的去年5月舉行的韓美峰會和同年11月舉行的第54次韓美安全協商會議（SCM）上，兩國一致認為有必要加強延伸威懾的執行。但是，隨着朝鮮核威脅不斷升級，韓國民眾不安情緒不斷加深，對自身核武的輿論不斷升溫，韓方強烈要求美方想辦法更加明確地“兌現承諾”。

朝鮮一直在日益升級其核威脅和導彈試射，在韓美峰會前公布了戰術核彈頭，並測試了一種新型核無人潛水攻擊艇的水下爆炸試驗。據了解，美方對韓方的這些擔憂也很重視。

外交界推測，在韓美首腦會談結束後，韓美可能正式討論組建與北約核規畫小組（NPG）類似的協商機制。韓美還可能進一步充實韓美延伸威懾戰略磋商機制（EDSCG），或對其進行升格。

韓國總統室周日下午在龍山舉行的簡報會上說，“我們正在討論加強韓美同盟、應對朝核問題、經濟安全和全球問題。”

一位總統室官員說，“即使在兩國同盟之間，也存在國家利益不一定一致的領域，因此需要漫長的協商過程” 。該官員解釋說：“我們仍在磋商過程中，很難預測峰會的結果。官員們正在努力工作，以取得盡可能好的結果”。另一位官員在與韓聯社的電話採訪中就延伸威懾問題解釋說，“在韓美首腦會談之前，還有很多事情要討論。”