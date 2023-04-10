小馬科斯：菲律賓不會讓任何基地被用於任何攻擊性行動

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菲律賓總統小馬科斯（Ferdinand Marcos Jr.）4月10日向媒體表示，菲律賓在菲美《加強國防合作協議》下供美軍使用基地，但不容許從這些基地發起“任何攻擊行動”。

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小馬科斯周一在參加為紀念二戰時巴丹死亡行軍中死去的美菲軍民而設的巴丹日（勇士之日）活動時表示：“我們不會讓我們的任何基地被用於任何攻擊性行動。” 他補充說：“"這些只是為了幫助菲律賓，如果我國需要任何幫助。”

日前，中國外交部發言人毛寧表示，菲律賓根據《加強國防合作協議》增加對美軍開放的四個基地，“實際上這也是很多菲律賓國內有識之士的擔憂，擔心這會讓菲律賓捲入台海衝突的漩渦。”

小馬科斯則表示，在卡加延省、伊薩貝拉省和巴拉望省增加四個新的對美軍開放的基地，不應該使中方擔心。

小馬科斯說：“如果沒有人向我們推進，他們不應該擔心，因為我們不會與他們作戰。” 他強調：“我們正在做的是繼續加強對我們的領土和共和國的防禦。”

據《菲律賓星報》報導，菲律賓總統辦公室上周公布了四個新基地的位置，分別為呂宋島北部卡加延省聖安娜卡米洛·奧西亞斯（Camilo Osias）海軍基地和拉爾洛（Lal-lo）機場，伊莎貝拉省加穆的梅爾喬德拉克魯茲營地（Camp Melchor Dela Cruz），以及坐望南中國海的巴拉望島附近的巴拉巴克島（Balabac Island）。

有了這四個新基地，該國境內現在有九個軍事地點可供美軍使用，同時用於訓練和保存與對菲律賓人道主義救援工作有關的物資。