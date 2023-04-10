TCG阿納多魯艦正式交付海軍司令部

軍事

亞歐 – 土耳其的無人機武器正在邁上一個新的台階。 無人機 Bayraktar TB3 和 Kızılelma 將部署在世界上第一艘無人機航母 TCG Anadolu 的甲板上。

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新軍艦於4月10日接受土耳其海軍服役。 土耳其總統辦公室稱，該國總統埃爾多安出席了儀式。這艘航空母艦能在其飛行甲板上容納 10 架直升機或 11 架無人機，並在其機庫中容納 19 架額外的直升機（或 30 架無人機）。

埃爾多安總統在伊斯坦布爾圖茲拉出席的儀式上，TCG阿納多魯被交付給海軍司令部。該多用途兩棲攻擊艦於 2019 年 5 月下水，2022 年 6 月開始海上驗收測試。

埃爾多安在儀式上說：“我們將TCG阿納多魯（TCG Anadolu）這艘船視為一個象徵，它將鞏固我們作為該地區領導者和土耳其世紀世界領導者的地位。”

埃爾多安談到：“我們將把 TCG阿納多魯駛到伊斯坦布爾的斯爾凱吉（ Sirkeci）。 我們將向我們的人民開放我們的船。 我們希望我們的人民參觀我們的船，讓我們一起體驗這種自豪感。”

世界上有12個國家擁有這種規模的船隻。

TCG阿納多魯將成為武裝無人機在其上起降的世界上 “第一艘武裝無人船” 。 為此，拜卡爾（Baykar ）正在開發帶有摺疊機翼的拜拉克塔爾TB3（ Bayraktar TB3）武裝無人機。