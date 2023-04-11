岸田首相將出訪“全球南方”四國

日本

內閣官房長官松野博一11日宣布，岸田首相正安排在5月的長假期間訪問埃及、加納、肯尼亞和莫桑比克。

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這四個國家是以南半球為中心的“全球南方”中的新興國家和發展中國家。

岸田首相希望通過此次訪問確認在烏克蘭局勢和地區和平與穩定方面的合作。

官房長官松野強調，“與這些國家的會談，會加深G7廣島峰會意義大”。

日本現在正在加強與“全球南方”的合作，日本今年擔任本屆七國集團首腦峰會輪值主席國，並相繼邀請“全球南方”中的核心國家參加七國集團廣島峰會，岸田文雄當地時間３月20日上午，在印度首都新德里與印度總理莫迪舉行會談，邀請莫迪出席5月在廣島舉行的七國集團(G7)峰會。莫迪總理當場表示接受邀請出席此次峰會。

而據《巴西日報》日文版4月11日報道，巴西時間6日晚8時40分，日本首相岸田文雄與巴西總統盧拉進行了25分鐘的電話會談。據日本外務省網站消息，岸田首相祝賀盧拉當選巴西總統，並正式邀請盧拉出席5月在廣島舉行的七國首腦峰會。盧拉總統對岸田首相的邀請表示感謝，並表達了對日本人民和在巴西的日裔社會的尊重，以及對擴大兩國經濟、政治和文化關係的希望。

盧拉在 2003 年參加了七國首腦峰會，這是他第一任政府的第一年，然後參加了 2005 年、2006 年和 2008 年峰會，本次將是第五次參加，而盧拉4月11日起訪問中國，這是他第5次到訪中國。