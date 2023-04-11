林芳正月初訪華時曾提議舉行日中首腦電話會談

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據共同社4月11日援引知情人士報導，日本外務大臣林芳正在月初訪華會晤中國外交部長秦剛時，曾就早日實現日中首腦電話會談徵詢中方意見。據悉，林芳正2日於北京向中方提出了這一建議，東京方面認為首腦對話對於建立“建設性和穩定的”雙邊關係至關重要。

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知情人士說，在設想的兩國首腦電話會談中，日本首相岸田文雄預計將呼籲中方儘快釋放一名上個月因被指涉嫌從事間諜活動而在中國被拘留的男性日本公民。北京避免對日本的要求作出立即回應，但一位中國外交人士說，兩國政府之間的高層溝通“始終是必要的”。

上周，日本駐華大使館的外交官與這名為製藥公司——安斯泰來製藥集團工作的被拘日本籍男子進行了領事訪問。東京多次呼籲儘快釋放他。據消息人士透露，岸田文雄還計畫在定於5月在廣島舉行的七國集團（G7）峰會之前，與習近平就俄羅斯入侵烏克蘭戰爭交換意見。

日本作為今年的七國集團輪值主席國，岸田文雄會主持即將於5月19日在日本西部城市廣島舉行的為期三天的七國集團峰會。屆時，預計七國集團領導人將重申他們對烏克蘭的支持，及對俄羅斯進一步施壓。知情人士說，岸田文雄同時將提到台灣問題，強調並重申台灣海峽和平與穩定的重要性。

報導指，設想中的日中首腦電話會談的其他議題包括：中國船隻多次進入由日方控制的尖閣諸島（中國稱釣魚島）附近水域，以及中俄在日本周圍的聯合軍事活動。岸田文雄和習近平去年11月在曼谷舉行的峰會上同意安排日本外相訪華後，林芳正月初的行程得以落實。