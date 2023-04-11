菲律賓外長：密切關注台海局勢，任何升級都會產生真正不利影響

菲律賓/印太/亞洲

4月10日，正在美國訪問的菲律賓外交部長馬納洛(Enrique Manalo)在華盛頓參加智庫活動時表示，在中國結束為期三天的圍繞台灣的軍演之際，菲律賓密切關注台灣海峽日益緊張的局勢發展。他重申，呼籲各方通過儘可能地進行對話來控制局勢，以防止升級為更大的事態。

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馬納洛當天在出席華盛頓智庫、戰略與國際研究中心 (CSIS) 的論壇時指出，如若台海不幸發生衝突將帶來災難性後果，特別是對鄰近台灣的菲律賓而言。他並提及，任何形式的緊張局勢升級，尤其是軍事衝突，都會使在台灣工作的10萬多名菲律賓人面臨風險。

馬納洛表示：“任何形式的緊張局勢升級，或者更糟糕的是，某種衝突，軍事衝突，都會對菲律賓產生真正不利的影響。” 他再次呼籲各方進行對話來控制局勢。

馬納洛說：“我們一直敦促有關各方嘗試，比方說，通過儘可能的對話來控制這些緊張局勢，以防止這些緊張局勢升級為更大的事態。”

馬納洛補充說：“因為我們的觀點是，這不僅會影響菲律賓，而且會影響整個地區。”

馬納洛還敦促中美兩國通過對話和“在可能的情況下進行透明和真誠的接觸”來“管理其戰略競爭”，以確保印太地區的長期和平與安全。他談到，北京和華盛頓之間現在和未來的關係“是作為負責任的大國在這個惡劣的區域生態系統中的一個決定性特徵。”

同時，馬納洛並沒有關閉菲律賓在全國9個根據菲美《加強防務合作協議》（EDCA）基地接納來自美國的軍事武器裝備以保衛台灣的大門。這是因為到目前為止，菲律賓和美國只是確定了根據該協議對美軍開放的基地數量和位置，雙方還將討論職權範圍和必須同意的活動類型。

馬納洛說：“所以在這個階段，真的很難回答這樣的問題”。菲律賓總統小馬科斯（Ferdinand Marcos Jr.）當天稍早時向媒體表示，“我們不會讓我們的任何基地被用於任何攻擊性行動”。他補充說：“這些只是為了幫助菲律賓，如果我國需要任何幫助。”

鑒於美菲周二啟動了31年來規模最大的聯合軍演——“肩並肩”年度聯合演習，馬納洛強調，該演習也旨在模擬雙方在發生自然災害時期的合作。

馬納洛表示：“相當重要的是，我們要學會不僅在純粹的軍事演習方面相互合作，因為也有許多場合，軍隊，我也參與了——在其他類型的行動中，（進行）人道主義援助，應對災難，軍隊在這方面發揮了非常積極的作用。”

據悉，美菲參演部隊將開展多個人道主義援助項目，如翻新三個社區衛生中心和多功能廳。部隊還將培訓平民的“救生技術”，以及如何協助和領導緊急救援工作。