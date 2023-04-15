日本首相岸田講演現場發生爆炸 首相無傷撤離

日本

2023年4月15日，一名男子（圖中）在日本和歌山的一個港口投擲了一個看似煙霧彈的物體後被抓獲。岸田原定在這裡發表支持參加眾議院補選的和歌山第一選區自民黨候選人的演講。

日本時間4月15日上午11時25分左右，日本首相岸田文雄在視察和歌山市雜賀崎的雜賀崎漁港時，突然響起爆炸聲，升起白煙。岸田首相原定在這裡發表支持參加眾議院補選的和歌山第一選區自民黨候選人的演講， 據警方稱，岸田首相沒有受傷，觀眾中也沒有人受傷， 和歌山縣警方在現場制服了據信是投擲爆炸物的男子，並以涉嫌妨礙威力業務罪將其逮捕。

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據目擊者稱，首相準備在漁港品嘗海鮮，並正與自民黨候選人交談，然後將與自民黨公認候選人一起站在觀眾面前發表演講， 就在這時，一根約15公分長的銀色煙霧彈似的物體投擲過來，落在了離岸田首相大約只有一米遠的地方。

聽到有人“哎呀”一聲，一名男子被按倒在地，之後被警方制服。警察們大喊：“趕快離開”，隨即聽到一聲爆炸聲，首相立即被警衛人員圍住，他沒有受傷，在警護官（SP）的保護下，躲避到幾十米外的汽車旁。據悉有一瞬間表情驚慌。

和歌山市消防局透露，已派出2輛消防救護車到達現場，但無人員受傷的消息。

有人曾看到，這個人拿着一個銀色的圓筒，像是用打火機點火。 據警方參加搜查的人透露，在現場繳獲了兩個被認為是爆炸物的圓柱形物品。據信，其中一個在現場爆炸，另一個在警方逮捕該男子時他正拿在手中。據警方調查，被捕的男子為24歲的兵庫縣川西市的木村隆二。木村隆二對警方的調查保持沉默。

岸田文雄原定於當日下午在和歌山等三處地點進行街頭演講，在事件發生以後，取消了案發地點的講演，但在日本時間15日下午在和歌山市JR和歌山站前發表街頭演講，為自民黨候選人站台。 談到當天早上的投擲爆炸物事件時他說：“警方正在進行詳細調查，我很抱歉讓很多人擔心並給大家帶來麻煩，但是選舉對我們國家來非常重要，我們必須堅持到底。”

在這裡講演後，岸田文雄原定在JR和歌山車站稍作休息後前往千葉縣。