演說爆炸事件：岸田文雄親自向擒兇漁民電話致謝

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當地時間4月15日上午11時25分前後，日本首相岸田文雄在和歌山市的雜賀崎漁港開始演說前，被投擲筒狀物體，現場發生了爆炸。岸田未受傷，坐車離開了演說會場赴市內的縣警總部。據警方稱，已制伏一名男子，並以涉嫌暴力妨礙業務為由將其逮捕。據日本官員透露，岸田文雄事後親自向在場率先抓獲該男子的一名漁民致電，並直接向他表示感謝。

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據了解，岸田文雄此次是為日本眾議院和歌山1區補選的助選而造訪市內，事發時正與自民黨候選人交談。據《讀賣新聞》報導，就在岸田文雄即將開始演講時，一名男子向他扔了一個冒着煙的圓柱形物體，外表呈銀色。

一聲女人的喊叫聲響起，前面的人紛紛往後跑。 “走開，”一個男人喊道。煙霧出現約30秒後，聽到爆炸聲。一名54歲的漁民抱住了投擲物體的男子。這位漁民回憶說：“起初他扔了一些東西，然後他正要從背包里拿出什麼東西。”

這位漁民回憶道：“我想，‘這傢夥很奇怪’，我的身體瞬間動了起來”。據說，在他壓制該男子的時候，有一個銀管一樣的東西滾到了地上。

在場的一位40多歲的女子用顫抖的聲音向記者表示：“沒想到會發生這樣的事情，讓我想起了安倍前首相被槍殺的事件” 。爆炸發生後，岸田文雄未受傷，一名30多歲的男性警官左臂受輕傷。據信他在爆炸中受傷。

據共同社報導，事發後，岸田文雄的幕僚們提出可以取消和歌山市和千葉縣剩餘的3次街頭演講，但首相決定按計畫進行。

岸田文雄通過推特向日本國民表示：“我們現在正在舉行選舉，這是我國民主最重要的事情。你們必須清楚地表明你們每個人的想法，你們是這個國家的主要參與者。帶着這樣的想法，我繼續站在街頭演講的舞台上。我決心與人民一起努力，將這次重要的選舉進行到底。”

稍後，岸田文雄還指出，“我要向所有能夠在一天結束前發表演講的人，向負責安全的每個人，向所有相關人員，向聚集的每個人，向所有擔心和支持我的人表示感謝。我會和你們一起守護這場重要的選舉。”

據悉，被捕的涉案男子、現年24歲的失業者木村隆二拒絕配合調查，至今保持沉默。TBS電視台報道稱，木村隆二說，“律師來了以後我才會說話”。他的住所位於關西地區的兵庫縣。和歌山縣警方搜查了他的家。

事發時，木村隆二在會場溜進了大約200人的觀眾席。與即將發表演說的岸田文雄的距離約為10米。日本內閣官房長官松野博一當天下午在首相官邸對記者說，“選舉是構成民主主義根本（的制度）。決不容許類似此次的暴力行為。”

印度總理莫迪（Narendra Modi）周六通過推特表示：“得知在日本和歌山的一個公共活動中發生了暴力事件，我的朋友岸田首相也在場。我很欣慰，他很安全。為他的持續安康和健康祈禱。印度譴責一切暴力行為。”