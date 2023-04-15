韓美日安全會議：強調台海兩岸和平與穩定的重要性

韓國/日本/美國

4月14日，第13次韓美日安全會議（DTT）在美國首都華盛頓舉行。據三國會後發布的聯合聲明，三方商定例行實施反導和反潛演習。

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據韓聯社報導，韓國國防部國防政策室室長許泰根（音）、美國國防部印太安全事務助理部長拉特納（Ely Ratner）、日本防衛省防衛政策局局長增田和夫作為三方首席代表率團參加了會議。韓美日安全會議是三國部長助理級別年例安全協商會議機制，2008年之後共舉行了12次，2021年至去年沒有開會，此次是時隔三年重啟會議。第14次會議將在韓國舉行。

三方會後通過聯合聲明介紹稱，“代表們交流了對韓半島和更廣泛地區安全環境的評估，並就深化美日韓安全合作的具體方式進行了磋商”。據悉，三位國防官員確認，“每一方都將保持警惕並加強三邊安全合作，以遏制朝鮮民主主義人民共和國（DPRK）的核和導彈威脅，並加強韓半島和印太地區的和平與穩定。”

三方“最強烈地譴責朝鮮一再違反聯合國安理會決議，包括其持續的核和導彈挑釁以及非法的船對船轉讓，他們申明國際社會的共同目標是確保朝鮮充分遵守聯合國安理會有關決議規定的義務。他們敦促朝鮮立即停止所有破壞穩定的活動。他們重申，如果朝鮮進行核試驗，國際社會將作出強烈和堅決的反應。”

三方還重申，“與朝鮮進行和平和外交解決的對話之路仍然敞開，三位官員呼籲朝鮮重返談判。為此，美國和日本代表表示支持韓國政府的（對朝路線圖）‘大膽構想’的目標，這與三方對實現韓半島完全無核化的共同承諾相一致。”

聲明提及：“三位代表還討論了印太地區的安全局勢，並重申了他們對基於規則的國際秩序的共同承諾。他們強調了台灣海峽兩岸和平與穩定的重要性。他們重申有必要與烏克蘭站在一起，反對俄羅斯無端和野蠻的侵略戰爭，並認識到這是對領土完整和主權的嚴重侵犯，破壞了整個國際秩序的結構。”

此外，三方“討論了導彈防禦演習和反潛演習的常規化，以威懾和應對朝鮮的核和導彈威脅，並討論了恢復三邊演習的方式，包括海上攔截和反海盜演習，以更有效的方式維護該地區的和平與穩定。”

美國表示：“完全支持日本和韓國承諾進一步加強國防當局之間的溝通和協作，特別是利用他們各自的雙邊《韓日軍事情報保護協定》（GSOMIA）促進韓半島和該地區的和平與穩定。”

聲明指，“根據美國、日本和韓國領導人在2022年11月13日的金邊峰會上作出的共享‘朝鮮導彈預警實時數據’的承諾，三位代表確認了正在進行的工作，以充分利用現有的信息框架，包括韓美日《三邊軍情共享協定》（TISA），改善三國之間的協調與合作。”

在聲明中，美國“還重申了其保衛日本和韓國的鐵的承諾，這得到了包括核在內的全方位防禦能力的支持。” 三位代表肯定了第13次韓美日安全會議期間的討論大大促進了三國安全合作的實質性發展。此外，他們同意明年在韓國首爾舉行第14次韓美日安全會議，具體日期經三方磋商決定。