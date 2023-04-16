日本在深海發現失事直升機中五人

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關於10人乘坐的日本陸上自衛隊一架UH-60JA直升機在沖繩縣宮古島附近失蹤的事故，陸上自衛隊16日宣布，在搜尋行動中發現到5具人體。

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日本時間16日上午，為尋找在沖繩縣宮古島周邊海域墜落的直升機上乘坐的10名自衛隊官兵，潛水員使用潛入深水區的“飽和潛水”的方法，在沖繩縣宮古島周邊海域確認了失事飛機的機體和5名成員,預計對其餘5人的搜尋工作還將繼續，打撈工作也即將開始。

本月6日，一架從沖繩縣宮古島起飛的陸上自衛隊直升機在宮古島和有橋相連的伊良部島東北約3公里處失蹤，直升機10名乘員為陸自第8師團長坂本雄一（55歲）等師團司令部的幹部5人、執飛直升機的師團旗下第8飛行隊飛行員和機械師各2人、宮古警備隊幹部1人。

陸上自衛隊自稱，失聯的直升機4月6日下午3點45分前後從宮古島的航空自衛隊宮古島分屯基地起飛，目的是在周邊視察地形，原計畫下午5點05分返回，卻在起飛後不久失聯。

據防衛省多名官員稱，4月13日，在直升機失蹤地點東北偏北約 4 公里處的海域，發現了該直升飛機的一部分和複數的人體，可能是失蹤官兵。

所謂“飽和潛水”，是潛水員在適應了水壓後，攜帶特殊裝備潛入深海的技術。 16日上午，一名潛水員進入一個裝置適應加壓狀態，之後，潛水員帶着該裝置抵達海底並開始搜索。

據防衛省稱，潛水員在上午 8 點 30 分左右找發現了機體和5具人體。 發現地點位於海底約 106 米的深處，在直升機從雷達上消失的地方以北約 5 公里處，伊良部島以北約 6 公里處。 直升機主要部分受損，在機體周圍發現有5具人體。 下午繼續進行飽和潛水，並加緊尋找其餘的5人。

在“飽和潛水”的搜索中，14日下午，潛水裝置開始從潛艇救生船“千早”號上下降，在下降途中，因機械故障返回。 原定於15日上午復工，但因大風引起巨浪，海上船隻不穩，15日的工作計畫被迫取消。