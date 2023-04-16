演說爆炸事件：岸田文雄強烈譴責選舉活動中實施暴力行為

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4月16日，日本首相岸田文雄出席新聞發布會，強烈譴責15日發生的和歌山市演說會場被投擲爆炸物事件。他在首相官邸向媒體表示：“在構成民主主義根本的選舉中實施暴力行為是決不容許的”。為了日本眾議院5個議席補選等各政黨的選舉活動免受妨礙，岸田文雄還要求日本“警察在警備和安全上確保萬全。”

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岸田文雄周日在新聞發布會上向媒體表示，“首先，在昨天的事件中，一名嫌疑人已被逮捕，正在接受警方調查。另外，對引起極大關注和不便的當地居民，以及漁業工會的成員或配合抓獲嫌疑人的人士表示衷心的感謝，我直接打電話向他們表示感謝。此外，我還要感謝來自日本和國外的各種關心和同情。”

岸田文雄強調：“我認為，在構成民主主義根本的選舉中實施暴力行為是決不容許的。而且我相信，重要的是要把這次重要的選舉進行到底。” 岸田指出，“通過選舉明確地表達選民的聲音對日本和我們的民主來說很重要。考慮到這一點，我想與日本國民一起，將這次重要的選舉進行到底。我也希望警方採取一切可能的措施，確保安全和安保，使所有政黨的選舉活動不受阻礙。” 在5月將迎來由日本主辦的七國集團（G7）廣島峰會之際，他還強調，“必須盡最大努力確保安全”。

據日本放送協會（NHK）報導，岸田文雄周六在和歌山市的雜賀崎漁港為眾議院和歌山1區補選發表應援演講之前，被人投擲了貌似金屬制的筒狀爆炸物。岸田本人並未受傷，一名警官的手腕受了輕傷，警方以涉嫌威力妨礙業務為由當場逮捕了現年24歲、兵庫縣川西市的嫌疑人木村隆二。警方從16日凌晨起對嫌疑人的住家進行了搜查。搜查持續到9時過後，搜查人員從嫌疑人家中搬出了據認為裝有相關資料的10多個紙箱，並將紙箱放入車內。

據《每日新聞》報導，率先制服該男子的54歲漁民事後接受媒體採訪時回憶道，當天有約200名聽眾聚集起來準備聽岸田文雄發表演講，演說還未開始時他看到自己左前方的一個人扔東西。這名漁民說，那個男子還正在用他的手做着別的事情，“很奇怪。我跳上去，將那人右手上的東西拂開”。這名男子便是嫌疑人木村隆二。

這名漁民表示，自己在小學期間就有柔道的經驗。他與警察和其他人一起倒在地上，制服了木村隆二。雙方的扭打持續了大約一分鐘。這名漁民說：“我聽到身後傳來爆炸聲，嚇壞了”。他指出，木村隆二沒有反抗，根本不說話。這名漁民的手肘在地上擦破了，褲子也被撕破了。

該漁民還談到，黃昏時分，岸田文雄親自向他打來電話表示感謝，並稱“非常感謝您，我很高興您沒有受傷”。他還得到了家人的稱讚，很驚訝自己能做這樣的事情。這位漁民回憶說，大約九個月前，日本前首相安倍晉三在奈良發表演說時被槍殺。“因為那件事，我想：‘不可能’，但我完全沉浸在其中。我對發生在這樣一個鄉村小鎮的事件感到非常震驚，”這名漁夫說。