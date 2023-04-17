聯合國譴責朝鮮試射新型固體燃料洲際彈道導彈

軍事

亞洲 – 聯合國秘書長古特雷斯對朝鮮違反聯合國決議，而再次試射新型固體燃料洲際彈道導彈。據朝中社14日報道，朝鮮13日首次試射加裝固體燃料的“火星炮-18”新型洲際彈道導彈並取得成功。

廣告 繼續瀏覽後續

聯合國負責中東、亞洲和太平洋地區政治事務的助理秘書長希亞里（Khaled Khiari）17日表示，“秘書長再次呼籲朝鮮立即停止採取進一步破壞穩定的行動，充分遵守安理會決議規定的國際義務，恢復對話以實現持久和平以及朝鮮半島完全和可核查的無核化”。

據朝鮮國家媒體4月14日發布的照片顯示，金正恩和他的女兒一起，看着一枚黑白相間的導彈在煙雲中起飛，露出了歡欣鼓舞的笑容。

據朝中社稱，周四上午測試的"火星-18"導彈將成為"朝鮮戰略軍事力量的關鍵手段"。金正恩表示，這款新武器的開發成功將"徹底重組我們的戰略威懾力，加強我們核反擊的有效性"。

他還說："我們將進行致命的打擊，並作出猛烈的回應，直到敵人放棄其毫無結果的戰略和愚蠢的行為。

朝鮮發射的所有洲際彈道導彈（ICBM）都是液體燃料。但平壤長期以來一直在尋求開發固體燃料導彈，因為這種導彈更穩定，準備更快，使敵人更難發現和更難摧毀。

據駐美國的分析家潘達（Ankit Panda）說，朝鮮的圖像和韓國的軍事信息表明，周四朝鮮發射的確實是一枚固體燃料導彈，而且是朝鮮的首次成功試驗。

他告訴法新社："導彈的排氣管道很穩定"，他補充說，"固體推進劑"正在發揮作用。

牙山政策研究所的研究員 Go Myong-hyun提醒說，朝鮮"在2月份的閱兵式上展示導彈之前，首先測試了固體燃料發動機，然後進行了一次真正的測試，"。

Go告訴法新社，"朝鮮癡迷於固體燃料導彈的原因是，它們將大大減少發射前的準備時間"。"這很重要，因為將導彈從發射井或隧道中取出的時間越長，發射前被摧毀的風險就越高"。

法新社說，平壤這一宣布是在慶祝朝鮮最重要的政治紀念日之一，即4月15日金正恩的祖父金日成的生日"太陽節"前夕作出的。