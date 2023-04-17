韓美日罕見3家密集聯合軍演 聚焦反導

美日韓/軍事演習

韓美日反導聯合演習當天將在韓國東海公海舉行。這是三國時隔不到兩個月再次舉行反導聯演。軍演明確針對朝鮮導彈威脅。

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據韓聯社今天報道稱，韓美日今天在東海公海實施反導聯演。韓軍宙斯盾驅逐艦“栗谷李珥”號（DDG-992）、美軍伯克級導彈驅逐艦“本福德”號（DDG-65）和日本海上自衛隊愛宕級驅逐艦“愛宕”號（DDG 177）參演。此次聯演將模擬朝鮮發射彈道導彈的情況，熟練探測、追蹤、共享信息等相關應對流程。

韓美日去年10月和今年2月22日在獨島附近公海舉行反導聯演。

本月4日在濟州道以南公海舉行反潛和海上搜救聯演。韓美日當地時間14日在美國華盛頓特區舉行第13次韓美日安全會議（DTT），並商定例行實施反導、反潛聯演。

據路透社報道稱，最近幾個星期，隨着朝鮮加強軍事活動，朝鮮半島緊張局勢再有升溫，朝鮮上個星期五測試了一種新的固體燃料洲際彈道導彈，專家稱這將為朝鮮在幾乎沒有警告的情況下能發射導彈鋪平道路。

平壤威脅要採取“更實際和更具攻擊性”的行動。朝鮮指控韓國和美國軍隊自 3 月以來每年都進行春季演習，其中一些演習涉及日本，朝鮮譴責稱這是對朝戰爭的預演。