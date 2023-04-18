聯合國：阿富汗85%的人口生活在貧困之中

貧困

亞洲 – 根據聯合國周二公布的估計，從 2020 年到 2022 年底，阿富汗貧困人口幾乎翻了一番，達到 3400 萬。該組織警告稱，由於塔利班針對婦女採取的措施，經濟形勢正在惡化。聯合國開發計畫署 (UNDP) 的最新報告稱，自塔利班於 2021 年 8 月上台以來，阿富汗的經濟暴跌了 20.7%。

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聯合國開發計畫署表示， “這種前所未有的衝擊使阿富汗成為世界上最貧窮的國家之一”。

統計數據截止到去年9月份。到2022年底，到 2022 年底，阿富汗貧困線以下的人數約為為 3400 萬，而 2020 年為 1900 萬。

阿富汗沒有最近的人口普查數據，但聯合國估計人口為4000萬，這意味着該國85%的人口生活在貧困之中。

根據該研究的估計，2022 年阿富汗的 GDP 將下降 3.6%。聯合國開發計畫署駐阿富汗代表阿卜杜拉·阿爾在一份聲明中說：“外國援助的持續湧入，到 2022 年達到 37 億美元，避免了阿富汗的全面崩潰。”

截至目前，聯合國在為阿富汗人籌集46億美元的呼籲中，只籌集到5%募款。

UNDP駐阿富汗駐地代表達達里（Abdallah Al Dardari）說：“若外國援助減少，阿富汗可能會從懸崖邊跌入深淵。”

報告指出：“一些人被迫出售房屋、土地或創造收入的資產……一些人則將家人‘商品化’，把兒童變成勞工，把年輕女生變成新娘。”

此外，塔利班對阿富汗婦女施加的一系列限制，也導致外來金援減少。2022年12月，塔利班政府下令禁止婦女工作，導致部分非政府組織受到衝擊。本月，這項禁令擴大到為聯合國工作的阿富汗女性僱員，而僱員減少導致該組織減少工作量，並影響籌集援助金等工作。

卡塔爾傳統上是該國最大的捐助國之一，並遊說塔利班當局終止禁止婦女工作的禁令，卡塔爾表示，它在周二向阿富汗派出了十個月來的第一架人道主義航班，運送食品、醫療用品和書籍。