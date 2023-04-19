溫室效應

國際 – 4月，亞洲多國高溫破紀錄，熱浪持續籠罩，幾乎看不到緩解的跡象。在東南亞，一些國家本周溫度創下有史以來最高紀錄，而印度的酷熱已經導致十幾人死亡。印度由於酷熱死亡13人，泰國兩人。

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據CNN報導，氣象歷史學家埃雷拉（Maximiliano Herrera）稱，老撾的高溫也創下了歷史紀錄，琅勃拉邦（Luang Prabang）4月18日達到42.7攝氏度。

根據泰國氣象局的數據，上周末，泰國歷史上首次達到45攝氏度。西北部城市Tak上周六（4月15日）達到了45.4攝氏度，但是自3月下旬以來，該國大部分地區的溫度都在30攝氏度至40攝氏度之間。

本月早些時候，泰國當局對幾個省份發出健康警報，預計首都曼谷Bang Na區的熱指數將達到50.2攝氏度。熱指數是人體對溫度的“感覺”，同時考慮了空氣溫度和濕度帶來的影響。

根據總理辦公室的一份聲明，周二，泰國總理巴育‧占奧差（Prayut Chan-o-cha）對“泰國各地危險的高溫”表示關注。在曼谷的Bang Na地區，溫度“可能達到52.3攝氏度”。

埃雷拉在推特上說，鄰國緬甸在周一創造了4月份的溫度紀錄，位於地區中部的卡萊瓦（Kalewa），氣溫達到44攝氏度。

4月和5月通常是南亞和東南亞一年中最熱的月份，因為在季風降雨開始並帶來一些緩解之前，氣溫上升。

然而，中國多地也在經歷高溫。周二，雲南元陽氣溫高達42.4攝氏度。根據埃雷拉的說法，這與全國4月份的紀錄只差0.3攝氏度。

氣候學家吉姆‧楊（Jim Yang）說，周一，12個省的100多個氣象站打破了歷年4月份的溫度紀錄。

雖然亞洲大多數地區沒有出現創紀錄高溫，但在整個南亞地區，普遍高溫，而且是致命的。巴基斯坦、印度、尼泊爾和孟加拉國的氣溫都已連續多日超過40攝氏度。

根據印度氣象局的數據，周二有48個氣象站的溫度超過42攝氏度，在東部的奧迪薩邦（Odisha），高達44.2攝氏度。