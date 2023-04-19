尹錫悅首次表露要武器支援烏克蘭並開發超高性能武器應對朝鮮威脅

19日，據路透社報道稱，韓國總統尹錫悅表示，如果在烏克蘭發生大規模針對平民的攻擊，韓國可能考慮提供軍事援助。他還暗示開發攻擊型武器，以應對朝鮮的威脅。

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韓國朝鮮日報轉引路透社19日報道的採訪內容說：尹錫悅表示：“如果存在大規模針對平民的攻擊、屠殺、嚴重違反《戰爭法》的行為等國際社會不能容忍的情況，韓國將難以只主張提供人道主義或財政援助。”據路透社稱，這是韓國政府首次表露對烏進行武器支援的意向。

尹錫悅的此番言論被解讀為，暗示韓國政府一直堅持的“限制殺傷性武器支援”立場有改變的可能性。雖然附加了大規模針對平民的攻擊等條件，但被認為韓國有可能在對烏軍事支援問題上與西方世界保持步調一致。

尹錫悅還表示，為了應對朝鮮威脅，韓國在強化監視、偵察、情報分析能力的同時，還在開發超高性能武器。有分析認為，他暗示開發的是一種攻擊型武器，可以在發現朝鮮臨近挑釁時，提前發動攻擊化解挑釁。

他表示：“如果南北之間爆發核戰爭，它將不僅僅是南北之間的問題，整個東北亞都可能變成一片廢墟”，“因此必須阻止那種情況的發生。”

他還表示：“不會同朝鮮國務委員長金正恩召開表演性質的首腦會談”，“但旨在增進和平的對話之門始終是敞開的。”