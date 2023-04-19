韓國有可能成為武器軍援烏克蘭第一個亞洲國家

韓國/烏克蘭/尹錫悅

韓國總統尹錫烈表示，如果烏克蘭遭到大規模平民襲擊，韓國可能會將韓國對烏克蘭的支持擴大到人道主義和經濟援助之外的軍事援助，路透社說，這標誌着韓國總統首次改變了反對軍事武裝馳援烏克蘭的立場。本台消息稱，韓國在考慮向烏克蘭提供武器的可能性。

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自戰爭開始以來，韓國一直堅持只向基輔發送人道主義援助，以避免損害韓國與俄羅斯的關係。但在接受路透社採訪時，韓國總統尹錫悅表示，如果對俄羅斯對烏克蘭平民進行大規模襲擊，他將考慮向烏克蘭運送武器。

據本台在首爾的記者Célio Fioretti報道稱，這是韓國對烏克蘭戰爭態度重大改變：如果說韓國到目前為止對這場戰爭衝突保持着一定的距離，甚至是模稜兩可，那麼韓國總統尹錫悅的表態可能是一個180度的轉彎。

直到現在，韓國還不想因為軍事上幫助烏克蘭而惹怒莫斯科，特別是因為俄羅斯總統普京可能給平壤的支持作為討價還價以及報復。因此，韓國只限於將武器賣給北約成員國，包括俄羅斯的鄰國波蘭。

然而，上周披露的五角大樓文件提到，美國向韓國施壓，要求韓國向烏克蘭運送武器。特別是要求韓國向烏克蘭提供防空設備和火炮彈藥。

韓國總統尹錫悅在接受路透社採訪時堅持認為，對烏克蘭的軍事支持是有條件的：那就是，"如果出現國際社會不能容忍的情況，如對烏克蘭平民大規模襲擊、屠殺或嚴重違反戰爭法，韓國可能很難堅持只提供人道主義或財政援助。"

目前還不清楚尹錫悅的這些說法是什麼意思。當他4月26日在白宮與拜登會面以慶祝兩國結盟70周年時，可能會進一步討論這個話題。

路透社今天稱韓國尹錫悅為可能向烏克蘭提供軍事援助敞開大門。在下周對美國進行國事訪問之前，尹錫悅接受路透社採訪時，稱他的政府一直在探索如何幫助保衛和重建烏克蘭，就像韓國在 1950-53 年朝鮮戰爭期間獲得國際援助一樣。

在排除致命武器援助給烏克蘭的可能性一年多後，韓國首次表示願意向烏克蘭提供武器。

韓國作為美國的重要盟友和火炮彈藥的主要生產國，儘管西方國家在武器供應方面施加的壓力越來越大，但韓國迄今一直試圖避免惹怒俄羅斯，並避免俄羅斯報復性加大對北朝鮮的支持。