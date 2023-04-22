日防相下令自衛隊準備擊落朝鮮首枚軍事偵察衛星

日本/朝鮮/亞洲

據共同社報導，4月22日，日本防衛大臣濱田靖一就朝鮮計畫發射“軍事偵察衛星1號”，以防落入日本疆域內而向自衛隊下達了“摧毀措施準備命令”。此前據朝中社報導，朝鮮國務委員長金正恩18日在視察朝鮮國家宇宙開發局時表示，該國史上首枚軍事偵察衛星已經完成製造，吩咐加快完成最後準備工作。不過報道並沒有透露朝方的具體計畫發射日期。

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據日本政府消息人士透露，自衛隊將努力部署陸基地對空攔截導彈“愛國者3”(PAC-3)，並準備啟用搭載海基攔截導彈“標準”-3(SM-3)的宙斯盾艦。

日本正在考慮將“愛國者3”系統派駐到從九州向西南延伸至台灣的南西諸島（琉球群島）。消息人士稱，該系統此前曾於2012年和2016年部署在南西諸島上。“愛國者3”系統旨在擊落那些日本海上自衛隊宙斯盾驅逐艦發射的海基攔截導彈未能擊落的臨近導彈。

日本政府消息人士稱：“為了能應對萬一對日本造成損失的事態，將推進準備”。日本內閣官房長官松野博一19日在記者會上，關於朝鮮發射軍事偵察衛星的動向表示：“就算宣稱是衛星，若使用彈道導彈技術強行發射，也是明顯違反聯合國安理會決議。”

日本防衛省的這一命令是在美國總統拜登（Joe Biden）和韓國總統尹錫悅下周在華盛頓舉行峰會前下達的，兩人將討論針對朝鮮的導彈和核威脅的應對措施。此前，朝鮮國家宇宙開發局去年12月曾預告稱，到今年4月將完成首枚軍事偵察衛星，有可能將發射宣稱是衛星的飛行物。