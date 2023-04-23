民調：約56%的韓國人出於朝核威脅等原因支持自主擁核

韓國/朝鮮/亞洲

據韓聯社援引4月23日公布的一項民意調查報導，約56%的韓國人支持自主發展核武器以應對朝鮮不斷升級的核威脅。韓國民調機構Realmeter上周對1008名成年人進行的調查發現，56.5%的受訪者表示他們支持自主發展核武器，這個問題需要在即將舉行的韓美首腦峰會上進行討論。相比之下，40.8%的受訪者表示他們反對韓國發展核武器。

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報導指，當被問及為什麼支持發展核武器時，45.2%的受訪者回答說，首爾應該“對抗”朝鮮的核威脅。“朝韓擁有核平衡有利於國家利益”（23.3%）、“對韓半島發生緊急情況時美國的支持缺乏信任”（17.0%）、以及“對美國在國際形勢下在韓半島重新部署戰術核武器缺乏信任”（10.6%）。

至於反對韓國核軍備的理由，最常見的是“作為《不擴散核武器條約》締約國面臨國際制裁的風險”（44.2%），其次是“擔心在鄰國煽動核軍備”（29.4%），“擔心與朝鮮關係進一步惡化”（18.3%），以及“對美國積極支持的信心”（3.3%）。該調查的誤差率為正負3.1個百分點，置信度為95%。該調查90%為無線調查，10%為有線調查，回復率為2.7%。

此前，韓國峨山政策研究院高級研究委員詹姆斯·金（James Kim）本月6日發布的一份報告顯示，有64%的韓國人贊成韓國自主開發核武器。據報告，在去年11月進行的民意調查中，有64.3%的受訪者贊成韓國自主開發核武，有33.3%表示反對。在提示國際社會制裁風險後再問同一問題時，有54.7%的受訪者表示贊成，42.3%表示反對，贊成的比重仍從超過50%。另就部署美軍戰術核武器，有61.1%表示贊成，36.2%持反對意見。

韓國總統尹錫悅將於周一啟程前往美國，進行為期六天的國事訪問，以紀念韓美結盟70周年，朝鮮核和導彈威脅將被列為會議的重要議程之一。據《華爾街日報》報導，尹錫悅1月11日在聽取國防部和外交部舉行的聯合政策簡報會上表示，如果來自朝鮮的威脅加劇，該國可能會自主發展核武器或請求美國重新在韓半島部署核武器，這是韓國領導人在數十年來首次提出這一可能性。他的這一言論隨後立即引發了韓國國內外的廣泛關注。

次日，韓國總統辦公室向媒體澄清說，前提條件是朝核威脅或挑釁行為進一步升級。從現實角度來看，通過基於韓美同盟來加強延伸威懾力有效應對朝鮮核導威脅更為重要。韓國總統室官員還表示，維護國家安全要為最壞的情況做準備。在朝核威脅不斷升級的情況下，尹錫悅身為軍隊統帥（此言）展現出維護國民安全的意志和決心。