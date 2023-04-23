為迎擊朝鮮“軍事偵察衛星” 日本導彈部隊開始行動

日本/朝鮮

在朝鮮中央通訊社（KCNA）2017年5月15日發布的這張未註明日期的照片中，遠程戰略彈道火箭Hwasong-12（Mars-12）在一次測試中被發射。

為對應朝鮮計畫發射的“軍事偵察衛星1號”，在日本防衛大臣濱田靖一22日發布“摧毀措施準備命令”後，23日開始，在沖繩縣部署地對空導彈“愛國者”（PAC3）的準備工作已開始進行，當天上午，相關部隊開始行動，以在朝鮮以“軍事偵察衛星”為名的彈道導彈落下時，在日本採取擊毀措施，現在正在推進攔截擊毀態勢。

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日本防衛省表示，“在與當地協調的同時，我們將把“愛國者”配置在必要的地方，以做到萬無一失。”

朝中社19日報道稱，朝鮮將於月底前完成發射首顆軍事偵察衛星的準備工作，朝鮮勞動黨總書記金正恩已指示按計畫實施。 為此，4月22日，日本防衛大臣濱田靖一發布“準備擊毀措施命令”。

在福岡市博多港，23日上午9時左右，一輛輛綠色大型車輛陸續駛進一艘民間渡輪，被認為是迎擊導彈部隊的自衛隊員們也進入渡輪。 大約50分鐘後，渡輪離開了港口。

防衛省稱，朝鮮19日宣布已完成“軍事偵察衛星1號”，並表示將要發射， 防衛省認為，這顆衛星實際上是一枚遠程彈道導彈，可能會落入日本領土。

據防衛省官員稱，為了將“愛國者”地對空導彈部署到沖繩縣宮古島、石垣島和與那國島，他們計畫利用沖繩本島和離島的機場和港口來運送設備和人員，估計將在日本上空通過，先島諸島的一些其他島嶼也將部署愛國者地對空導彈。