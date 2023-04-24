阿塞拜疆在邊境要塞設哨卡引發與亞美尼亞關係再度緊張

阿塞拜疆/亞美尼亞

資料圖片：一名俄羅斯士兵守衛在亞美尼亞通往卡拉巴赫地區的唯一通道-拉欽走廊。根據2020年秋季亞美尼亞與阿塞拜疆達成的停火協議，該路段由俄羅斯維持和平部隊控制。攝於2022年12月27日

阿塞拜疆當局23日宣布在其與亞美尼亞交界處的一個要塞路口設置哨卡，引發兩國關係再度緊張。

廣告 繼續瀏覽後續

阿塞拜疆新設哨卡位於兩國交界地帶的拉欽走廊入口處，這是亞美尼亞通往亞美尼亞人聚居的納戈爾諾-卡拉巴赫地區的必經之路。阿塞拜疆外交部23日解釋說，設置新哨卡是為了保證該地區陸路通行安全。阿塞拜疆指責亞美尼亞利用該通道向雙方有主權爭議的卡拉巴赫地區運送武器。

亞美尼亞當局則認為，這個以安全為由的哨卡公開違背兩國2020年秋季達成的停火協議。根據這項停火協議，拉欽走廊地段由俄羅斯維持和平隊伍控制。亞美尼亞同時聲稱，23日當地時間上午，一名亞美尼亞士兵被阿塞拜疆軍隊開槍擊中身亡。但阿塞拜疆方面矢口否認。

卡巴拉赫地區居民以亞美尼亞人為主。蘇聯解體後，該地區宣布脫離阿塞拜疆，導致阿塞拜疆與亞美尼亞兩國此後始終因為該地區的歸屬而關係緊張，並兩次交戰。2020年，亞美尼亞軍隊遭遇挫敗，兩國在俄羅斯斡旋下達成停火，但交火行為仍然時有發生，雙方相互指責。

去年12月中旬起，有阿塞拜疆人以保護環境為由，封堵拉欽走廊。亞美尼亞當局指責這些封鎖措施造成卡巴拉赫山區出現藥品、食物短缺以及供電中斷，可能引發人道危機。但阿塞拜疆當局否認在拉欽走廊有封鎖行為。

曾經在2020年作為衝突調停人的俄羅斯24日對當地情勢再度緊張表達“嚴重關切”。克里姆林宮在一份公報中稱阿塞拜疆在拉欽走廊設立哨卡的決定無法令人接受，呼籲相關兩國遵守已經達成的協議。

法國外交部23日對阿塞拜疆在拉欽走廊設置哨卡的決定表達遺憾，認為此舉違背雙方在停火協議中的承諾，破壞談判進程。美國國務院23日也在一份公報中對當地局勢表達關切，呼籲各方努力恢復和平對話，避免挑釁。