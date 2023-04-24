韓總統尹錫悅：無法接受拿百年前之事要求日本必須下跪

韓國/政治/日本

4月24日，韓國總統尹錫悅抵達美國首都華盛頓展開為期6天的國事訪問。這是韓國總統時隔12年再次赴美進行國事訪問。他在訪問前接受了《華盛頓郵報》記者近90分鐘的專訪。在周一刊登的採訪中當談及韓日歷史糾紛時，尹錫悅表示，拿百年前的事情（對日）“說絕對不行”，“要求必須下跪（請求寬恕）”的這一觀點令人無法接受。他還指出，韓國所面臨的安全問題太過緊迫，不能推遲與日本的合作。

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美國總統拜登夫婦（Joe Biden）本周將在白宮為來訪的尹錫悅夫婦舉行國宴，紀念《美韓共同防禦條約》簽訂70周年，該條約在朝鮮戰爭以停火結束後將兩國的安全利益聯繫在一起。星期四，尹錫悅將在美國國會聯席會議上發表講話，這是十年來第一位受邀這樣做的韓國總統。

現年62歲的尹錫悅於首爾龍山總統辦公室接受採訪時表示，“（本周）最重要的是讓它成為一個機會，讓兩國人民正確認識到......聯盟的歷史意義及其成就。” 當評價韓美過去數十年來的同盟關係時，尹錫悅強調：“這的確是歷史上最成功的聯盟，而且首先是一個基於價值觀的聯盟。”

韓國坐擁龐大的彈藥儲備，但出於對其與莫斯科關係的擔憂，拒絕向烏克蘭輸送任何致命性援助。尹錫悅上周在接受路透社採訪時表示，如果局勢惡化，韓國“可能很難‘只堅持人道主義或財政支持’。”

尹錫悅今次向《華盛頓郵報》進一步說，“當然，烏克蘭正處於非法入侵之下，所以提供一系列援助是合適的，但當談到我們將如何供應和供應什麼時，我們不能不考慮我國與交戰國之間的許多直接和間接關係。”

韓美關係中還存在其他摩擦點，如拜登政府支持的《降低通貨膨脹法》和《芯片與科學法》對韓國製造商的影響，以及儘管有美國的安全保證，但韓國人越來越希望自己的國家自主擁核。尹錫悅說，他預計本周及以後將在華盛頓討論韓美聯盟面臨的一系列問題。

在近90分鐘的專訪中，除了向美國讀者介紹自己的身世和從政經歷，尹錫悅詳細談到了他對改善韓日關係的決定，並指他在競選總統期間一直對自己當政後的意圖保持透明。尹錫悅強調，韓國所面臨的安全問題太緊迫了，不能推遲與日方的合作，並補充說，一些批評者永遠不會被說服。

尹錫悅說：“歐洲在過去100年裡經歷了幾次戰爭，儘管如此，交戰國還是找到了為未來合作的方法，我不能接受這樣的觀點，即因為100年前發生的事情，有些事情是絕對不可能（做）的，他們（日本人）必須因為我們（韓日）100年前的歷史而下跪（請求寬恕）。而這是一個需要決定的問題......在說服（國民）方面，我相信我已經儘力了。”

據韓聯社報導，韓國總統辦公室周一還另行發布說明資料就尹錫悅提及“百年前的事情”一事解釋稱，尹錫悅此番話意指以這種態度行事不利於發展韓日關係。韓日關係正常化刻不容緩，就像歐洲的戰爭當事國戰後仍能為未來發展而合作一樣，改善韓日關係是兩國關係面向未來發展的必經之路。韓國總統室還補充道，這與1998年時任總統金大中在日本國會發表講話時提出的“因不到50年的不幸歷史否定長達1500年的交流與合作史是愚蠢之舉”一說一脈相承。

《華盛頓郵報》的報道還提及，但是，尹錫悅最有爭議的政治舉措集中在性別問題上。他因提議廢除韓國女性家庭部而招致批評。活動家們說，鑒於韓國在性別平等方面的不良記錄以及對LGBTQ群體的敵意，一個專門的親婦女和家庭的政府機構是必要的。父權制，加上收入不平等的加劇和住房危機，意味着韓國的年輕人越來越多地推遲或迴避婚姻和生子。

尹錫悅本人在51歲時首次結婚，這在韓國社會是非常不尋常的事情。他的夫人，50歲的金建希是一名商業主管，創辦了一家藝術展覽公司。尹錫悅說，二人是因為他對藝術史和藝術館的興趣而相識相交的。尹錫悅談到：“我最幸福的記憶是在我50多歲的時候終於遇到了我的妻子並與她結婚。” 這對夫妻沒有孩子，但養着六隻狗和五隻貓，大部分是被救助的。

據那些在閉門會議上與他會面的人說，在私下裡，尹錫悅出奇地不拘小節。他在公開場合也可能不修邊幅。去年9月，尹錫悅在紐約同拜登簡短會面之後，被媒體拍到私下吐槽美國國會議員。尹錫悅當時被麥克風捕捉到對身旁的隨員稱：“如果這些白癡拒絕在國會批准，那拜登該有多尷尬。” 拜登也稱自己是一台“口誤機”，他可能會感同身受。

檢察官出身的尹錫悅在採訪中表示，他長期以來一直對美國的憲法制度及其帶來的全球性影響着迷。他在成長過程中喜歡美國歌曲和電視節目。現在，作為韓國總統，他有一份拜登之前送給他的禮物，並一直擺在首爾的總統辦公桌上，上面鐫刻有美國前總統杜魯門就任時期辦公桌上擺放的座右銘：“The Buck Stops Here”（責任止於此）。