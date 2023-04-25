區域局勢緊張 小馬科斯將促請拜登闡明美國的協防承諾

菲律賓/美國/印太

菲律賓總統小馬科斯（Ferdinand Marcos Jr.）4月24日在受訪時表示，他將敦促美國總統拜登（Joe Biden）明確說明美方根據1951年《美菲共同防禦條約》對菲國的防務承諾程度。5月1日，小馬科斯將與拜登在白宮舉行會談，美方稱這次會談將重申其“對保衛菲律賓的鐵的承諾”。

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小馬科斯周一在接受電台採訪時說：“它（《美菲共同防禦條約》）需要調整，因為我們在南中國海、台灣、朝鮮所面臨的形勢發生了變化。” 他指出，“局勢正在升溫”。

小馬科斯在採訪中談到，他和拜登應該討論兩國的聯盟到底包含哪些內容，以及如何處理與中國的緊張關係。小馬科斯說：“我們的夥伴關係是什麼？可以做些什麼來淡化或減少言辭？因為已經有了激烈的言辭往來。”

此前，白宮20日發表聲明稱，“訪問期間，拜登總統將重申美國對菲律賓防禦的鐵的承諾（ironclad commitment），兩國領導人將討論加強美菲長期聯盟的努力。”

白宮提及，“兩位領導人將審查深化經濟合作和促進包容性繁榮的機會，擴大我們兩國的特殊人民關係，投資於清潔能源轉型和應對氣候變化，並確保尊重人權。兩位領導人還將討論地區事務，並就維護國際法和促進自由開放的印度-太平洋的努力進行協調。”