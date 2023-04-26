尹錫悅與拜登舉行首腦峰會

軍事防禦

亞太 – 美國總統拜登4月26日在白宮舉行儀式，歡迎來訪的韓國總統尹錫悅。在朝鮮不斷加強核威懾力的背景下，兩國領導人希望加強合作，阻止朝鮮推進核武計畫。韓國總統尹錫悅表示，針對朝鮮為實現和平只有展示實力而非“善意”。他還表示，美國將對朝鮮的任何核攻擊做出回應。

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美國總統拜登在歡迎儀式上表示，我們有着共同的願景、深厚的友誼，我們一起慶祝經得起考驗的聯盟。到訪美國的尹錫悅表示，韓美正式確立雙方軍事同盟關係已經70周年，為我們共同的自由觀和價值觀而努力。

朝鮮今年在超過10次不同的發射活動中共發射了近30枚導彈，其中包括射程可達美國本土的洲際彈道導彈，以及多種旨在對韓國境內的目標實施核打擊的短程武器。

朝鮮方面還披露了更新、更小的核彈頭，並試射了所謂的具有核能力的水下攻擊無人艇。

自2019年以來，美國與朝鮮之間的核談判便陷入了僵局，原因是兩國在放鬆美國主導的嚴厲制裁以及朝鮮逐步削減其核武器計畫方面存在巨大的分歧。

白宮國家安全委員會戰略溝通協調員約翰·柯比25日表示，美韓領導人25日、26日兩天將圍繞“延伸威懾”進行多次討論，並將在韓國總統尹錫悅對美國的國事訪問結束之際發布討論結果。

1月31日，韓國國防部長官李鍾燮曾同到訪的美國國防部長奧斯汀在首爾舉行會談，討論加強美國“延伸威懾能力”、聯合軍演等問題。

關於所謂“延伸威懾”，據韓聯社此前報道，韓美兩國官宣將在4月26日元首會談上另行發表有關“延伸威懾”的聯合聲明，其中如何強化核保護傘打消韓國民眾安全顧慮備受關注。