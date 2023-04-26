新加坡今絞處一販毒罪成者

新加坡/毒品/死刑

新加坡今天處決了一名被判犯有販毒罪的新加坡男子。此前該罪嫌的親屬和全世界反對死刑的活動人士，也包括聯合國方面，均曾請求新加坡寬大處理。

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新加坡今天以絞刑處決販賣大麻罪成的新加坡人。46 歲的 Tangaraju Suppiah 因在 2013 年教唆販運超過 1 公斤（2.2 磅）大麻而被定罪，這是在新加坡這個以嚴苛禁毒法聞名的國家的死刑門檻的兩倍。

代表蘇皮亞家人的新加坡維權人士科基拉·安納馬萊 (Kokila Annamalai) 證實，在新加坡總統下令處決前夕，拒絕寬大處理的請求。蘇皮亞已被處以絞刑。

路透社今天引述稱，英國億萬富翁理查德布蘭森是眾所周知的死刑反對者，他曾表示，對蘇皮亞的判決不符合刑事定罪標準，因為他被捕時並沒有接近毒品。

但新加坡政府回應說，布蘭森在兜售謊言，不尊重新加坡司法系統。新加坡說該國法院花了三年多的時間審查此案，布蘭森的說法“明顯不真實”。

聯合國人權辦公室也曾呼籲新加坡不要執行死刑，並“正式暫停執行與毒品有關的判決”。

新加坡去年處決了 11 人。新加坡稱死刑是對毒品的有效威懾。而且大多數人新加坡人都支持這項政策。