菲美聯合軍演結束 首次向中國聲索主權海域發射火箭彈

菲律賓美國聯合軍演/中國/南海

2023年4月11日星期二，在華盛頓，菲律賓國防部負責官員卡利托-加爾維斯（左起）、菲律賓外交部長恩里克-馬納洛、美國國務卿安東尼-布林肯和國防部長勞埃德-奧斯汀出席在國務院舉行的聯合新聞發布會。

菲律賓和美國周三舉行了從4月11號開始的軍事演習最後的行動，這是在有爭議的南中國海進行的最大規模聯合軍事演習。

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據法新社報道，在周三實彈演習開始時，美國的海馬斯（HIMARS）精確火箭系統向停泊在離海岸約22公里處的一艘退役的菲律賓海軍輕型護衛艦進行了一系列發射，目的是將其擊沉。值得注意的是，這是首次包括在北京聲稱屬於自己的南中國海進行實彈射擊。

報道稱，被稱為 "肩並肩"的年度演習旨在加強馬尼拉的軍事能力，並使美國能夠在中國日益強硬的地區宣示其存在。這次演習大約動員18,000名士兵，人數是去年的兩倍，其中有大約12200名美國軍隊，5400名菲律賓人和100多名澳大利亞人。

這是在菲律賓總統小馬科斯的授權下首次舉行這些演習，馬科斯正在尋求改善他的國家與華盛頓的關係，這種關係已被他的前任杜特爾特破壞。美聯社稱，周三演習很可能會引發中國不滿，但菲律賓總統小馬科斯在西北部桑巴萊斯省沿海城鎮聖安東尼奧的一個觀察塔上觀看了美國的火力展示，這被認為是他大力支持菲律賓與美國的條約聯盟的最新表示。

菲律賓軍方官員說，這些演習將加強該國的海岸防禦和災難應對能力，並不針對任何國家。據美聯社，小馬科斯上台後，菲律賓國防重點的轉移符合拜登政府的目標，即加強印度-太平洋地區的聯盟弧，以更好地對抗中國。中國多次騷擾菲律賓海軍和海岸警衛隊的巡邏隊，並將漁民趕到靠近菲律賓海岸但北京聲稱屬於自己的水域，這激怒了菲律賓。

自去年以來，菲律賓對中國提出了200多項外交抗議，其中包括馬科斯6月上任以來的至少77項抗議。

最近幾個月，馬尼拉和華盛頓在南中國海重新啟動了聯合海上巡邏，並達成了一項增加美國在菲律賓軍事存在的協議。根據該協議，美國軍隊將被允許使用另外四個菲律賓軍事基地，包括靠近台灣的一個海軍基地。法新社稱，靠近台灣可以使菲律賓在中國入侵台灣的情況下成為美國的重要夥伴，中國認為台灣是其領土的一部分。儘管菲律賓的軍隊是亞洲最弱的軍隊之一，但它靠近台灣和周邊水域，在與中國發生衝突時，它將成為美國的重要合作夥伴。

馬尼拉和華盛頓最近同意恢復在南中國海的聯合海上巡邏，並擴大美國軍隊在該國的存在。

在美菲軍事演習期間，中國外交部長秦剛上周五抵達馬尼拉，希望加強與菲律賓的關係，菲律賓外交部在一份聲明中說，討論集中在 "共同關心的區域安全問題 "上。中國外交部發言人則表示，這次訪問的目的是 "加強互信"。

中菲兩國在南中國海的島嶼主權上存在爭議。中國宣稱擁有幾乎整個水域，並部署了數以百計的船隻在該水域巡邏，佔領小島和礁石。中國也無視一個國際法庭2016年的裁決，即其主張沒有法律依據。

菲律賓總統小馬科斯當選以後一月份對北京進行了訪問，但也向美國靠攏。據報道，小馬科斯將於4月30號啟程訪美，5月1號將會見美國總統喬-拜登，討論加強兩國之間的歷史性聯盟。