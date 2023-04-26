『視頻』曼谷空氣污染嚴重超標緻呼吸系統疾患激增

泰國/污染

資料圖片：泰國長期空氣污染嚴重。新的立法選舉在即，反對派候選人批評政府治理不力。攝於2020年1月19日曼谷。

泰國首都等大城市長期面對嚴重的空氣污染問題。2023年年初以來，問題更趨嚴重，空氣中PM2.5微粒子含量高出世界衛生組織標準3.6倍，呼吸系統疾病患者激增。治理空氣污染成為今年5月該國立法選舉重要議題。歡迎點擊法國24電視台視頻，了解詳情。

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根據當地空氣質量檢測機構 IQAir.的數據，曼谷、清邁兩座城市近日已經躋身全球十大污染最嚴重城市行列。當地呼吸系統疾病患者也迅速增加。當地呼吸科醫生Piamlarp Sangsayunh,向法新社表示，自年初以來，尤其是自2月初至整個3月，醫院就診人數激增。他們通常是抱怨呼吸困難，或咳嗽、嗓子痛、眼睛不適等癥狀。年長者對空氣質量惡化尤其敏感。

世界衛生組織駐泰國代表 Thaïlande, Jos Vandelaer 向法新社表示，空氣污染不僅帶來公共衛生問題，也會影響經濟生活。

泰國長期面對嚴重的空氣污染問題。曼谷農業大學經濟專家Witsanu Attavanich向法新社表示，2019年，與空氣污染相關的經濟損失達到國民生產總值的11%，為631億美元。

根據世界衛生組織數據，同一年（2019年），泰國3萬1千死亡病例與空氣污染因素有或多或少的聯繫。