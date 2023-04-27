法國外長出訪嘗試為阿塞拜疆與亞美尼亞緊張關係降溫

法國/高加索

法國外長科隆納26日晚抵達阿塞拜疆首都巴庫訪問，先後與阿塞拜疆總統以及外長會談。27日她在與阿塞拜疆外長會談後舉行的聯合記者會上重申法國推動和平，助力雙方走上和平道路的願望，強調互信可以帶來解決辦法。

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這是法國外長六年來首次訪問阿塞拜疆。但此時正值阿塞拜疆與亞美尼亞邊境再現緊張關係。法國外長27日在記者會上強調維護地區和平的重要性。

阿塞拜疆當局4月15日宣布在亞美尼亞通往雙方有爭議的納戈爾諾·卡拉巴赫（Nagorno Karabakh）地區的唯一通道——拉欽走廊設立哨卡，引發亞美尼亞當局抗議，認為此舉違背雙方2020年秋在俄羅斯斡旋下達成的停火協議。

阿塞拜疆與亞美尼亞都曾是蘇聯加盟共和國。兩國在蘇聯解體後各自宣布獨立。居民以亞美尼亞人為主的納戈爾諾·卡拉巴赫宣布脫離阿塞拜疆，導致兩國此後三十年間不斷因為該地區歸屬而關係緊張，並兩次交戰。2020年的戰爭中，兩國在俄羅斯斡旋推動下達成停火。根據停火協議，拉欽走廊交由俄羅斯維持和平部隊控制。

法國、美國等國家都批評阿塞拜疆在拉欽走廊設立哨卡的措施違背承諾，破壞和談進程。

法國外長27日在記者會上承認與阿塞拜疆政府在此問題上立場分歧，但認為，雙方應當建立互信。她表示法國沒有其它目標，只希望推動和平，找到和平之路。

當天，俄羅斯外交部發言人指責美國和法國試圖為俄羅斯的斡旋努力設置障礙。

巴庫之後，法國外長將前往法國的長期盟友亞美尼亞首都埃里溫訪問。科隆納向法新社表示，她此次行程意在幫助阿塞拜疆與亞美尼亞兩國間緊張關係降溫。

在亞美尼亞之後，她還將前往格魯吉亞訪問。