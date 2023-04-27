美國許諾核保護傘 韓國還是要自研原子彈？

韓國/核武器

美國向韓國許諾在擔心與朝鮮的潛在核威脅及戰爭中發揮更大的作用，但專家認為，這可能不會消除人們對美國國防承諾的疑慮，這些疑慮還是會激發韓國自建核武庫的呼聲。

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據路透社分析認為，儘管與美國達成協議，但韓國自建核武庫的呼聲不太可能消退。

根據周三宣布的新《華盛頓宣言》，美國將向首爾提供有關美國計​​畫阻止和應對該地區核事件的詳細見解和發言權。首爾也重申不追求自己的核彈的承諾。

該文件在許多方面是對韓國日益增長的疑慮的回應，疑慮包括美國會冒着自己的城市可能會被在朝鮮最新彈道導彈射程範圍內攻擊的風險來保衛韓國盟友，以及韓國正在成為一個日益增長的全球性國家的感覺。韓國輿論稱應該屬於擁核國家的力量。

韓國政府中的一些人還擔心，如果美國出現新政府，華盛頓提供的國防支持可能會減少。

作為韓國總統，尹錫悅Yoon Suk Yeol 呼籲將美國的戰術核武器歸還韓國，並在 1 月份曾建議該國可能需要發展自己的武庫。此後尹錫悅收回了這些評論，一位美國前高級官員告訴路透社，尹錫悅政府的核談判很可能是為了確保周三聲明中概述的那種規畫和協調作用。

加利福尼亞州海軍研究生院的特里斯坦·沃爾普在推特上發帖稱，“韓國加入了一小群國家，這些國家僅僅以獲取原子武器作為威脅，就從美國那裡奪取了讓步。”但他說，“我擔心的是，領導人常常發現很難將核精靈再放回瓶子里。”他又說，“從長遠來看，國內政治可能會扭曲韓國領導人在限制核選擇方面所面臨的動機。”

在提出這一想法的韓國高級官員中，遠不止尹錫悅一個人，民意調查顯示，大多數公眾都支持擁有核武器。首爾市長吳世勳在 3 月份接受路透社採訪時表示，韓國應該建造此類武器以加強該國對朝鮮的防禦，即使冒着引起國際反響的風險。

首爾韓國外國語大學教授梅森里奇說：“華盛頓宣言應該扼殺尹錫悅政府鬆散的核談判。” “但這很可能是辯論的一個中斷，而不是一個明確的結束。”

威爾遜中心智庫的蘇米特里表示，朝鮮威脅的演變將在很大程度上決定該聲明是否會緩解韓國的擔憂。“毫無疑問，朝鮮第七次核試驗將增加韓國的警覺並支持擁有自己的核武庫。”

核專家齊格弗里德·赫克 (Siegfried Hecker) 在 1 月份警告說，首爾獲得自己的核武器可能會帶來災難性的負面影響。朝鮮可能會建立一個更大的核武庫作為回應，而違反防擴散協議可能會引發對韓國經濟的毀滅性制裁，並威脅到全球的防擴散努力。

對美國承諾的擔憂並不新鮮。美國曾在韓國部署了數百枚戰術核武器，並簽署了其他協議來安撫首爾。但當前總統特朗普質疑韓國聯盟的價值並威脅說，如果首爾不支付數十億美元的費用，就會撤走駐紮在那裡的大約 28,500 名美軍，這讓人們更加擔憂。

路透社說，拜登總統上任後，迅速解決了這一爭端，並採取行動安撫首爾。然而，他從阿富汗撤軍的決定引起了韓國領導人的新疑慮，他們表示這表明有必要減少對華盛頓的依賴。

專家表示，特朗普或與他持相同觀點的人可能在 2024 年大選中重返白宮的前景也將引發不確定性。