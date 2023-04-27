記者鏡頭下 中國海警船近距離攔截菲律賓海警船

4月23號，一艘中國海岸警衛隊的船隻阻擋一艘前往南中國海一個有爭議的淺灘的菲律賓巡邏艇，導致記者目睹了一次可怕的海上近距離碰撞。

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之所以有記者是因為菲律賓海岸警衛隊邀請了一小群記者，包括來自美聯社的三名記者，首次參加了長達1670公里（1038英里）的巡邏。

據美聯社報道，周日（4月23號）上午，在第二托馬斯淺灘附近，中國最大的船隻與菲律賓海岸警衛隊的BRP Malapascua號在公海對峙，這是在世界最具爭議的海上通道之一進行的為期一周的主權巡邏中為數不多的緊張時刻。

菲律賓海岸警衛隊BRP Malapascua號船長埃爾南德斯（Rodel Hernandez）領導了這次巡邏任務，另一艘海岸警衛隊船隻BRP Malabrigo也參與其中。

周日，當兩艘巡邏艇接近阿勇仁淺灘（第二托馬斯淺灘）的水域時，中國海岸警衛隊多次通過無線電警告菲律賓人立即離開該地區，並說該地區屬於中國的 "無可爭議的主權"。

菲律賓海岸警衛隊人員通過無線電回應，主張他們在該地區的主權權利，並警告中國海岸警衛隊遠離，以免發生碰撞。

中國和菲律賓的船隻一度出動了較小的船隻，但雙方只是互相觀望了片刻，然後就回到了自己的船上。

經過反覆的無線電交流，中國海岸警衛隊的船隻警告說要採取未指明的反擊行動。

菲律賓人員在船隻的防彈窗後用雷達和望遠鏡密切注視着周圍的水域。

一艘船頭編號為5201的中國海警船隨後跟在Malapascua和Malabrigo號後面。

當Malapascua號向淺灘移動時，這艘體積大得多的中國船隻擋住了菲律賓船隻，並危險地靠近。

為了避免碰撞，埃爾南德斯說他突然扭轉了船的方向，然後關閉了引擎。

菲律賓船隻之後離開了該地區。埃爾南德斯說，"船舶和人員的安全在任何時候都是最重要的"。

1999年，菲律賓軍隊故意將BRP Sierra Madre號擱淺在阿勇仁淺灘上。現在已經成為是馬尼拉對該環礁的領土要求的一個脆弱的象徵。據美聯社，中國早就要求菲律賓撤回其海軍小分隊，並拖走現已被毀壞的海軍艦艇BRP Sierra Madre號。

美聯社報道說，菲律賓官員要求在場記者不要發表有關此次旅行的信息，以確保任務的安全，並讓海岸警衛隊有時間向處理敏感領土爭端的國防、司法和外交官員通報情況。