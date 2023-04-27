身體不適的埃爾多安突然出現在電視直播上

政治

亞洲 – 周四，土耳其總統埃爾多安 (Recep Tayyip Erdogan) 與腸胃炎作鬥爭，在不得不中斷電視採訪兩天後，27日再次出現在電視直播中。埃爾多安此後在推特上寫道，“我遵隨醫囑今天要在家休息。 不幸的是，我們今天無法與來自克勒克卡萊省(Kirikkale)、約茲加特省( Yozgat)、錫瓦斯省(Sivas)的兄弟會面。 我向所有人致歉。

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以此來看，事先安排好的競選集會活動又被延遲了。現年69歲的土耳其總統埃爾多安在周二晚（當地時間25日）接受土電視台直播採訪時，一度因身體不適中斷採訪15分鐘。

報道稱，長時間的直播暫停在社交媒體上引發騷動，埃爾多安隨後回到鏡頭前向觀眾道歉，並解釋稱自己因密集緊湊的競選行程太過疲勞而患上了腸胃炎。晚些時候，土耳其總統府發言人在推特上報平安，稱埃爾多安“身體無恙”。

為了給5月14日即將舉行的土耳其總統和議會選舉造勢，埃爾多安先是發表了3場競選演講，隨後又按計畫前往土耳其電視台接受媒體聯合採訪。

由於工作行程繁忙，這場電視直播採訪的開始時間比原計畫晚了90多分鐘。但當節目正式開始僅10分鐘後，直播突然中斷了。

但鏡頭畫面中沒有顯示埃爾多安的臉，而是對準了一名採訪者。不知道發生了什麼，此人的表情顯得有些震驚。大約15分鐘後直播恢復，埃爾多安返回現場後解釋道自己出現了身體不適，並為中斷採訪道歉。

27日，土耳其衛生部長法赫雷丁·科賈（Fahrettin Koca）表示，埃爾多安的身體狀況很好，腸胃炎影響已經減弱，並將儘快繼續開展日常工作安排。但總統府並沒有詳細說明他什麼時候恢復競選活動。

土耳其總統埃爾多安簽署總統令，宣布土耳其將於5月14日提前舉行總統和議會選舉。土耳其國家電視台TRT和法新社4月25日報道中稱，屆時埃爾多安將迎來克勒奇達爾奧盧的挑戰。