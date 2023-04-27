韓國尹錫悅訪美加固與美國同盟關係

美國/韓國

韓國總統尹錫悅訪問美國，與美國總統拜登舉行長時間會談，雙方稱獲益匪淺，加固了韓國與美國同盟關係，涉及民主理念合作與軍事合作。

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據韓聯社今天報道，韓美首腦會談後共同會見記者，拜登強調韓美加強軍事同盟。

根據該報道，韓國總統尹錫悅和美國總統拜登26日上午在白宮舉行會談，共持續80分鐘，雙方共商兩國事宜和全球事務。會談從當天上午11時15分起進行至12時35分，分為47分鐘的小範圍會談和30分鐘的大範圍會談。

據尹錫悅在開場白中表示，今天的韓美首腦會談將成為推動韓美同盟作為全球同盟全新邁步的歷史裡程碑。韓美同盟不是利盡則散的同盟，而是通過協商縮小分歧、具有韌性的價值同盟，正因如此韓美同盟能夠發展成為全球同盟。作為價值同盟的韓美同盟能為克服威脅世界和平與繁榮的危機發揮核心作用。

拜登強調，今日我們的同盟是讓我們戰勝所有挑戰的夥伴關係。韓美同盟還現身於印太地區，其是地區安全和繁榮的核心軸。除了印太地區之外，其還體現在捍衛民主主義價值的一線。

據該報道，拜登還提到，在朝鮮挑釁日益加劇的情況下，韓美同盟的合作將成倍擴大。他說，感謝尹錫悅總統大膽、有原則的對日外交決策，這將加強三方合作關係，產生巨大影響力。