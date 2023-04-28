伊朗又矢口否認女學生中毒事件

女性教育不平等

亞洲 – 從2022年11月以來，關於伊朗女子學校或者大學生女生宿舍發生不明中毒事件的新聞報道就不斷增加。伊朗內政部長在3月初承認全國有50多所學校在類似事件中受到衝擊。28日政府對此態度大轉彎，矢口否認女學生中毒事件，表示這是境外敵對勢力搞的宣傳攻勢。

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據伊朗媒體轉引情報部門的消息報道說，國際組織、外國政客、西方媒體，特別是波斯語媒體近幾個月來一直關注着這個問題，敵對勢力在這場危機中發揮的作用是不可忽視的。

伊朗官方媒體報道說，在調查過程中，沒有中毒死亡或給她們身體帶來惡果的情況發生。情報局發出的報告還認為，不明身份的反對者做宣傳視頻，故意製造恐慌，指控政府和敵人結盟。

今年2月底3月初，伊朗多個城市出現女子學校神秘集體中毒事件，至今28省已傳出類似事件，受影響學校達230所，中毒人數超過5000人。

憂心忡忡的家長群起上街抗議。面對群眾壓力，伊朗政府也一改冷處理的態度，下令展開調查，最高領導人哈梅內伊更公開譴責，蓄意犯案者應處以死刑。

部分專家提出，這只是集體歇斯底里所致，更有人質疑，這可能是頭巾革命的後續，女性教育遭報復。