岸田文雄或將在5月初訪問韓國，5年來日本首相首次訪韓

韓國/日本/亞洲

據共同社周五引述參與雙邊關係的消息人士報導，日本首相岸田文雄正考慮在5月初訪問韓國，與韓國總統尹錫悅會面，以進一步改善兩國關係，並共同商議應對朝鮮核和導彈計畫。如果實現，這將是日本首相五年來首次訪問韓國。消息人士說，兩國政府正在制定岸田文雄於5月7日至8日的赴韓訪問計畫，這顯然是為了在稍後的七國集團（G7）廣島峰會前促進雙邊關係。

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岸田文雄和尹錫悅同意改善近年來惡化到幾十年來最差水平的日韓關係，並在3月的東京峰會中表示將更頻繁地訪問對方國家，同意重啟兩國領導人之間的“穿梭外交”。日本和韓國長期以來因歷史問題存在分歧，例如二戰時期日本強征韓籍勞工問題。

岸田文雄已邀請尹錫悅參加七國集團廣島峰會，兩國領導人計畫在此次峰會場邊舉行雙邊會談。日本、韓國和美國政府還安排岸田文雄、尹錫悅和拜登（Joe Biden）總統在該峰會場邊舉行三邊會談。

尹錫悅和拜登本周早些時候在華盛頓會談時，同意加強美國對韓國的“延伸威懾”。日本首相上次訪問韓國是在2018年2月，時任首相安倍晉三出席了平昌冬奧會的開幕式。《朝日新聞》報導指，這也將是自2011年10月時任首相野田佳彥後，日本首相近12年來首次通過“穿梭外交”訪問韓國。

據悉，朝鮮今年已經九次試射導彈，包括洲際彈道導彈，無視聯合國安理會相關決議。人們對平壤可能在不久的將來進行第七次核試驗的擔心也在增加。在經濟方面，東京方面周五宣布，在首爾為東京的貿易地位採取類似舉措後，日本將把韓國重新列入首選貿易夥伴“白名單”。日本在2019年8月撤銷了對韓國的優惠地位，首爾在接下來的一個月也採取了同樣的做法。

就岸田文雄即將於下月初到訪韓國的消息，韓國總統辦公室周六回應稱，“尚未作出正式決定”。不過，韓方並不否認兩國政府之間的磋商正在進行中。據了解，岸田的訪韓日程有可能根據雙方協調進行調整。

岸田文雄周六乘坐日本政府專機從東京羽田機場出發，開啟歷訪非洲四國之行。他將依次訪問埃及、加納、肯尼亞和莫桑比克，與各國首腦舉行會談。