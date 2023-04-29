拜登速訪巴布亞新幾內亞時還會見18南太平洋國家領導人

美國/巴布亞新幾內亞/拜登

大洋洲國家巴布亞新幾內亞29日宣布，美國總統拜登將於5月下旬訪問巴布亞新幾內亞時，還會見18位南太平洋國家領導人。法新社稱，考慮到華盛頓和北京在該地區爭奪影響力，美國加強與當地的聯繫與合作。

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南太平洋地區在第二次世界大戰後被認為是一個相對邊緣化的地區，但眼下正在成為大國競爭的關鍵地帶，覬覦在該地區的勢力影響，據法新社說，首先是中國和美國。

據巴布亞新幾內亞外交部長賈斯汀-特卡琴科在莫爾茲比港的新聞發布會上說，美國總統拜登計畫與他的東道主巴布亞新幾內亞領導人進行雙邊會晤，然後還將 "與太平洋島嶼論壇的18位領導人進行會晤"。

該區域集團主要由太平洋上的小島嶼國家組成。

澳大利亞和新西蘭的總理也是受邀的領導人之一。

拜登將於5月22日在巴布亞新幾內亞登陸，他將是至少一個世紀以來第一位訪問該國的在任美國總統。

拜登還將出席在日本廣島舉行的七國集團峰會，以及在澳大利亞悉尼舉行的美國與日本、澳大利亞和印度組成的非正式聯盟--四國聯盟的峰會。

據美國特使約瑟夫-雲本周承認，在多年的相對忽視之後，美國正試圖迎頭趕上，在此期間，中國增加了在該地區的影響力。中國最近與所羅門群島簽署了一項秘密安全協定，該協定可能允許中國軍隊在該國部署或駐紮。

2023年3月，一家中國國有公司贏得了在首都霍尼亞拉開發國際港口的合同，這是北京在南太平洋尋求戰略立足點的一個重大勝利。在涉及台灣的軍事衝突中，這一地區可能被證明是至關重要的。

拜登的行程也可能是敲定美國-巴布亞新幾內亞國防合作協議的一個機會。該協議旨在增加聯合訓練和發展這個大洋洲國家的安全基礎設施。華盛頓正致力於在馬努斯島（東北部）的隆布魯姆建立一個海軍設施。

法新社引述據澳大利亞國防部稱，該項目於2020年中期開始建設，澳大利亞也參與了該項目。四艘 "衛士 "級巡邏艇將駐紮在那裡。